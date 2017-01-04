〈北部〉桃竹苗四縣市健保給付 每人增1200元

2017-01-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣副縣長鄧桂菊，昨天齊聚桃園市政府舉辦「醫療平權、大步向前」說明會，宣布四縣市順利爭取到北區（桃竹竹苗）健保住院及門診總額各調升四％，並逐年依人口占率（Ｒ值）調整，北區今年分配到的健保給付總額約增加四億元，四縣市每人可增加約一千二百元的分配預算，每人分配到的健保給付大約一萬四千元。

10多年未隨人口成長調整

鄭文燦指出，全民健保從九十四年起採取六大分區的健保總額給付分配，沒有隨著人口成長及投保人數而調整，北區四縣市的人口迅速成長，導致落差越來越大，從一○二年到去年，北區醫院健保總額就有高達一百七十二億元的給付落差，平均每年少了四十三億元，北區四縣市每人僅分配到一萬二九七一元的健保給付，遠低於全國平均值的一萬五○九一元，很不公平。

約1萬4仍低於全國平均

鄭文燦說，北區醫院及醫師人數都不足，在調升健保總額後，會逐漸增加誘因，提高醫院的病床數及醫師人數，進而保障北區民眾的醫療品質，北區四縣市調升後，每人分配到的健保給付大約是一萬四千元，雖然離全國平均值還有一些差距，但總算跨出第一步。

鄭文燦說，健保總額調整是「桃竹竹苗區域治理平台」去年成立後的第一項合作議題，四縣市未來共同計畫包含五楊高架橋延伸至竹苗、執行「浪漫台三線」，以及「亞洲．矽谷計畫」合作等，要成為帶動台灣經濟的火車頭。

林智堅表示，桃竹竹苗都是具有活力、競爭力和希望的城市，桃園市、新竹市都是全國出生率最高，人口不斷成長、年輕，也創造許多就業機會與產能；邱鏡淳認為，既已跨出第一步，務必落實分級分區轉診醫療制度，避免民眾喜歡到大醫院求診、小醫院卻經營困難，醫療服務也要隨健保資源提升，「不能占著茅坑不拉屎！」

健保署長李伯璋表示，他是外科醫師出身、做事不拖拉，很多事雖然不是一蹴可幾，但健保署會努力逐步改善；立法院民進黨團總召柯建銘說，鄭文燦身為桃竹竹苗的「共主」，積極爭取資源，十多年來爭取不到的權益才得以實現。

北區醫院院長聯誼會長江銘基表示，感謝四縣市首長不分黨派追求北區醫療預算的公平正義，他代表北區所有醫院向民眾保證，會提高醫療水準。