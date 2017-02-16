攜「美寶」返台爽領5萬補助 台婦炫耀挨批臉皮厚

1名長住美國的台灣婦人，在網路上分享〈美國寶寶入籍台灣經驗分享〉一文。（示意圖）

2017-02-16 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕扯！1名台灣婦人長住美國、在美產子，年初攜子返台探親，替寶寶入籍台灣，申請津貼補助，至少領取超過新台幣5萬元，引起一票網友反彈，「無恥，看了真噁心反胃」。

綜合媒體報導，這名婦人在美定居，趁過年期間帶寶寶返台探親，順便辦理入籍台灣手續，還在批踢踢媽寶版「熱心」分享經驗，文中從辦美國護照、買機票、移民署辦定居證，再至戶政事務所申請生育津貼2萬元、區公所申請未就業津貼、勞保局申請生育獎勵金3萬6564元，描述鉅細靡遺，網友見了驚呼，「臉皮真厚喔」、「稅金小偷」。

另有人大酸，「這種出國生小孩拿到護照，再回台領補助津貼的，真的沒羞恥」、「鑽漏洞還好意思說嘴，所以大家應該拍拍手嗎？」、「都為人父母了，妳以後要教小孩鑽漏洞嗎？」也有人質疑，「不過我猜實際上應該滿多人都這樣做的」、「爽爽，兩邊吃，拿綠卡吃臺灣」，還有人怒批，「有錢跑美國，結果1、2萬也要A，自私」、「都變成外國人，還來吸台灣人的血，這些跟舔共退降一個樣」，部分網友則要求，「稅金都給這種人用去，規定還不改」、「希望各縣市把福利定義的嚴謹一點，鑽漏洞的太多」。