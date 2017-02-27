落實醫療分級 診所診察費下月起調高

2017-02-27

〔記者林惠琴／台北報導〕為壯大基層醫療，衛福部健保署修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，調整西醫基層診所的部分門診診察費，增加二十點至五十二點（每點約一元）不等，自三月一日上路。另為降低急診壅塞、提升基層醫療運用，健保署強化特約醫療院所看診時段查詢系統，方便民眾搜尋鄰近開診診所，醫改會調查卻揪出錯誤率近一成，民眾恐白跑撲空，呼籲應加強把關，以免淪為做半套。

壯大基層醫療 診察費調升20到52點

衛福部統計，一九九六年至今，醫學中心、區域醫院的醫療費用占率由五十八．八％升至破六十％，但地區醫院、基層診所則由四十一％降至三十五％，若趨勢不變，二○二○年後者更將降到三十二％，恐造成小型診所撐不下去，影響民眾就近就醫，因此衛福部喊出「壯大基層」目標，盼落實分級醫療。

醫師公會：整體給付診察費仍偏低

健保署表示，去年健保總額協商時，有筆二十億元額度，與醫界取得共識用於調升相關支付，例如每名醫師每日門診量在三十人次以下，每名病患診察費從現行三三二點漲到三五二點；山地離島地區則是醫師每日門診量在五十人次以下，診察費從三百點提高為三五二點，增五十二點。

醫師公會全聯會秘書長王必勝說，樂見提高基層門診診察費支付標準，但根本問題是整體給付的診察費仍偏低，此次小調幅恐仍不足以有效提高基層醫療服務量。

看診時段e化查詢 醫改會揪一成錯誤率

此外，醫改會於二月二十日至二十二日間，根據看診時段查詢系統，查詢二二八連假開診診所，再隨機在六都各抽十家請志工電詢，結果六十家有五家資訊落差，錯誤率逾八．三％，例如有的診所查詢系統顯示二十六日早上有開診，電詢卻均回覆沒看診或不確定開診。又如台中市有小兒科診所顯示二十七日看診，但休診日期又將此日列入，搞不清到底有無看診。

醫改會表示，調查發現，醫學中心假日急診看診人數比平日暴增八十五％，其中近六成是因不清楚假日哪些診所有開，因此建議增設資訊錯誤就無法登錄等把關機制，提高查詢系統正確性，也建議可增加健保特約藥局服務時間，以免民眾找到診所看病，卻找不到地方領藥。

健保署指出，會再跟診所溝通提高登錄正確性，也已向藥師公會提議將特約藥局納入查詢，但還需一些時間。