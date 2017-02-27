世大運單車隊長征高雄 柯P陪騎縮水

台北市長柯文哲今天要騎自行車從關渡到新竹，比起去年一日雙塔長征，今年路程明顯縮水，原因竟是事前沒有練習。（記者朱沛雄攝）

2017-02-27 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲過去成功挑戰單車一日雙城、一日雙塔，今天則因要宣傳世大運，又要騎自行車從關渡到新竹。有媒體報導指出，比起去年的一日雙塔長征，今年路程明顯縮水，傳出原因竟是柯文哲事前沒有練習。

綜合媒體報導，今早柯文哲在出發前接受媒體訪問，問到事前是否有先練習，柯文哲說，從去年228一日雙塔後就沒再騎過，最近就大概騎了2次。柯又被問到了新竹後，會不會再往南騎，柯文哲連說了3次「不會啦！」

為了推廣2017世界大學運動會，北市府規畫「2017我們一起北高挑戰行動」500多位自行車友今天上午7點從北投關渡宮出發，沿途行經新竹代天府、苑裡漁港、等地，預計明天凌晨2點30分抵達左營國訓中心，全長超過380公里。

據《聯合報》報導，世大運發言人楊景棠表示，柯文哲市長今年較少練習，本來沒有安排陪騎，打算在出發點為選手加油就好，但後來又改變主意說要陪選手們騎到新竹，希望多陪選手一點。抵達新竹後就得脫隊回老家，和爸媽吃頓飯。