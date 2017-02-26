海軍中校涉毒急退獲准 綠委批：官官相護被踢爆
2017-02-26 18:33
〔即時新聞／綜合報導〕清泉崗染毒風波尚未平息，不料，又傳出海軍中校遭爆身上攜有毒品吸食器，還拒絕驗尿，立即申辦退伍獲准，引發軒然大波。對此，民進黨立委林俊憲痛批，「官官相護，掩護急件退休，被踢爆了吧！」
針對海軍艦指部黃姓中校疑似染毒一事，海軍司令部今表示，黃姓中校返回部隊後拒尿篩、未依規定回報等，均給予行政處分，若經高雄地方法院確認吸毒，即便退伍仍將召開人評會追加處分。至於急辦退伍一事，軍方表示，他是依規定申請，海軍也同意核予退伍。
林俊憲稍早則在臉書粉專撰文指出，國防部高層等人將軍中吸毒問題導向陰謀論，包括「吸毒必有味道所以怎麼可能在軍中吸毒」，不料，空軍之後淪海軍，痛批「官官相護，掩護急件退休，被踢爆了吧！」、「再掰啊！再用陰謀論卸責啊！」暗諷「台灣現在吸毒問題多嚴重，就只有少數人矇上眼睛裝看不見！」
林俊憲臉書全文：
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