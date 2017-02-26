中校染毒 海軍：依規定懲處、也同意退伍
2017-02-26 16:35
海軍司令部進一步強調，司令黃曙光上將於今年農曆年後，特別向全軍宣誓106年為海軍「清流年」。（資料照，記者叢昌瑾攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍司令部今日下午表示，所屬艦指部前黃姓中校於1月11 日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，目前全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦中。
海軍司令部表示，對於黃姓中校回到部隊後拒絕尿篩及未依規定回報等情，艦指部均給予行政處份；如經高雄地方法院檢查確認黃員吸毒，即便黃員已退伍，仍將召開人評會追加處分。
黃姓中校不配合軍方尿檢，事後又申請退伍獲准，並且已在今年二月一日退伍，軍方處置是否合理？
軍方官員表示，軍方有向警方聯繫，警方指稱在查獲黃姓中校持有毒品吸食器時，就依規定對黃姓中校進行應有的處置，應是包括尿檢在內；黃姓中校事後申請退伍，由於是依據規定辦理，海軍也已同意申請，但該懲處的還是有懲處，警方也將此案移送地檢署偵辦中。
海軍司令部進一步強調，司令黃曙光上將於今年農曆年後，特別向全軍宣誓106年為海軍「清流年」，要求所屬針對違法、犯紀、不珍惜自己、不愛護團隊榮譽之官兵，秉依法行政、勿枉勿縱原則，嚴考核嚴淘汰，絕不寬貸。
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