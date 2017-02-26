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拆校園銅像第一砲 雲林虎尾高中：湊巧

虎尾高中的蔣公銅像被移除，基座被打掉。（記者廖淑玲攝）

2017-02-26  15:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾高中大門前的蔣介石銅像拆了？成為民進黨這波高喊「去蔣化」，雲林校園的第一砲。

今天許多民眾及學生經過虎尾高中校門前，覺得怪怪的，原來矗立在校門口有數十年歷史的蔣公銅像被拆除了，讓不少人訝異連連。

有吳姓鎮民說，銅像破破爛爛早該拆了，也有一名高二的李姓學生說，銅像在那好好的，拆除似乎沒什麼意義……引來正反爭議。

虎尾高中指出，該座蔣介石銅像約有30年歷史，其實不是銅雕的，而是玻璃纖維灌水泥製做完成，時間久了嚴重風化，雖經多次修補，效果都很不好，去年就通過該校校務會議決議拆除，準備改造成一座「渾天地動儀」。

校方強調，因籌募經費的問題，所以延宕到昨天才委託承包商進行拆除作業，未料竟碰上「去蔣化」的議題，實在是太湊巧了。

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  • 虎尾高中校門前的蔣公銅像被拆除。（記者廖淑玲攝）

    虎尾高中校門前的蔣公銅像被拆除。（記者廖淑玲攝）

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