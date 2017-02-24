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朴槿惠彈劾案 下週一最終庭審確定
2017-02-24 19:49
南韓憲法法院審理總統朴槿惠彈劾案，將於27日最後一次開庭，並可望在3月中旬前決定朴槿惠去留。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院審理總統朴槿惠彈劾案，將於下週一（27）日最後一次開庭，並可望在3月中旬前決定朴槿惠去留。
憲法法院原本將總統彈劾案的最後終庭審定為2月24日，但在朴槿惠方面要求下改為27日。憲法法院發言人今天在記者會上表示，最終庭審的日期確定就是27日，不會再有變化。據《韓聯社》報導，即使朴槿惠方面拒絕派律師出席27日的庭審，庭審仍將召開。
南韓司法界推測，總統彈劾案將會在憲法法院代理院長李貞美3月13日任滿前宣判。
南韓國會去年底表決通過彈劾朴槿惠，但此彈劾案還須經憲法法院審理，9名法官中需有至少7人參與表決，其中6人同意，彈劾才成立。若彈劾成立，總統將提前改選，若不成立，朴槿惠可做完剩下的任期，南韓將於今年12月才進行總統選舉。
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