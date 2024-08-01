中東恐爆發擴大戰事 外交部籲避免赴以色列、黎巴嫩旅遊

中東情勢升高，外交部呼籲國人近期避免前往以色列及黎巴嫩旅遊。 圖為桃園國際機場。（桃園機場公司提供）

2024/08/01 21:57

〔記者黃靖媗／台北報導〕哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遭暗殺身亡，以巴對峙情勢加據。外交部今（1）日表示，中東地區恐有爆發擴大戰事的可能，呼籲有關各方展現自制，以溝通對話方式解決分歧，避免危機持續擴散；並提醒國人近期避免前往以色列及黎巴嫩旅遊。

以色列戈蘭高地7月27日遭火箭攻擊，造成多名孩童傷亡，接著真主黨指揮官舒克爾（Fuad Shukr）於7月30日晚間在黎巴嫩首都貝魯特被襲殺，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）又於7月31日在伊朗遭暗殺身亡。此一連串衝突事件不斷激化區域緊張情勢，中東地區恐有爆發擴大戰事的可能。

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外交部表示，已責成我國駐中東相關館處密切關注衝突各方動態，隨時提供國人必要協助。

由於以色列周邊區域緊張情勢，且仍有持續升高可能，外交部提醒國人注意以、黎相關情勢發展，近期避免前往以色列及黎巴嫩旅遊，目前正在以色列及黎巴嫩從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐館聯繫。

外交部表示，國人若在以色列遭遇緊急危難事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話+972-544-275-204；若在黎巴嫩遇有急難或緊急事故，請撥打我國駐約旦代表處急難救助電話+962-79-5552605；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」＋886-800-085-095，以及時獲得必要協助。

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