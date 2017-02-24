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清泉崗查毒竟有「黑數」 檢爆：約300人未完成初驗
2017-02-24 16:17
［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦清泉崗機場毒品丟包案，與國防部決定全面對該部隊官士兵進行驗尿工作，檢方與軍方立場不同，顯然步驟也不同，檢方指出，目前還有90名在營卻還未採驗，以及約200名休假或因其他事故在外未歸營，總計約300名還未完成初驗，這些可能就是「最大黑數」，至於目前為止出現近30人毒品陽性反應，3月1日將正式公布複驗結果。
本月20日空軍清泉崗基地發現大批毒品被丟包，到底是誰丟包目前陷入膠著？外界質疑，這麼大的丟包動作營區竟沒人看到，數以百計的監視器也沒拍到？目前由台中憲兵隊初勘後，還要送台中市刑警隊複勘，以避免有漏網之魚。另外檢與軍方協議全面對官士兵進行驗尿，經台中憲兵隊與軍方協調後，20日當天就開始展開採尿工作。
據檢與憲兵專案小組指出，該營區應驗人數約2500人，但至今僅完成約2200人，至24日下午3時止，還有因故不在營區或休假的未歸官兵，約200人未完成採尿。而在營區內未休假的人員也有90人因故還未採尿，是什麼原因在事發這麼多天仍無法採尿，就不得而知，偵辦的檢警認為，這可能是「最大黑數」，讓外界摸不透的地方。
據中檢公布，已發現51包安毒（毛重約50公克）及吸食器1只，分布沿途約2公里長，包括軍營宿舍、跑道、籃球場、行政大樓、停機坪等，呈直線及Ｓ型路線丟棄，沿途調閱監視器證物、指紋，均送複驗、分析中，至於陸續出現毒品陽性反應的官兵近30人，檢方表示據憲兵刑事鑑識中心回報，會在3月1日正式對外公布複驗結果。
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