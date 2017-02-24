潘維剛正式宣布選國民黨魁 推「黨內維新運動」

2017-02-24 12:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨立委潘維剛今日上午正式宣布參選國民黨主席，她表示將以開放態度，展開國民黨「黨內維新運動」，要號召人才、年輕人及失聯黨員回來，並強調參選沒有陰謀論，自比「先知鴨」，要參與才能創造改變。

潘維剛正式參選聲明會現場，擠進上百支持群眾，前國民黨副主席林澄枝、國民黨團書記長王育敏、立委蔣乃辛，及警大教授葉毓蘭、前立委朱鳳芝等人皆到場支持，群眾則高喊「主席、凍蒜」力挺。

「從此時此刻開始，正式投入中國國民黨黨主席選舉！」潘維剛致詞時說，國民黨正陷入百年來危機關頭，內部人心渙散，支持者消失，年輕人不再支持國民黨，再不打拚奮鬥，將愧對為國付出的先賢先烈。

潘維剛指出，現今社會對立、分化，不同意見民眾走上街頭，民進黨卻沒有同理心，沒有解決意見和分歧，這樣的社會是大家所希望的嗎？

她也說，要不要去「八百壯士」那邊簽名？簽名有用嗎！為何大家對政治冷淡，這能解決什麼問題，天氣這麼冷「八百壯士」還在那，呼籲總統蔡英文要去「八百壯士」那簽名，把解決方案拿出來。

她比喻，自己要做「先知鴨」，因「春江水暖鴨先知」，不要做「溫水煮青蛙」，要重新站出來參與，有六個人選黨主席也不會太擠，手心手背都是肉，希望彼此不要有任何傷害，選完後要十個指頭握成拳頭，更要把10萬失聯黨員找回來。