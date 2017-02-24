一般營業場所也要反毒 綠委提修法
針對毒品氾濫問題，民進黨立委林俊憲表示將提修法補強。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕從土豪哥毒趴案到清泉崗基地毒品案，重大毒品案件層出不窮。民進黨立委指出，法務部所提「毒品危害防制條例修正草案」不夠周全，對特定營業場所定義恐出現漏洞，因此將提案修法，除特定營業場所外，也將其他營業場所納入規範。
林俊憲表示，105年度毒品案件查獲數高達55481件，為歷年最高，吸毒人口年輕化，買毒品快比買菸容易，而18歲以上初次取得、使用毒品者，多發生在娛樂場所，法務部草案將公告特定營業場所須配合反毒措施，違反可處20萬到200萬元罰鍰，但如此不夠完備。
林俊憲指出，反毒不能有漏洞，他將提《毒品危害防制條例》31-1條增定修法，也讓特定營業場所外的一般營業場所，只要是公開營業者，也必須配合執行防毒措施，違反者可處2到20萬元罰鍰，但業者若覺冤枉也可舉證，寧可法規過嚴，也要跟毒品宣戰到底。
林俊憲也對國防部針對清泉崗基地毒品案的談話不滿，表示大批毒品竟可輕易進出營區，更有人提出國軍內部鬥爭的陰謀論，說是有人丟毒品，如此卸責作為，相當不應該，台灣的毒品戰爭節節敗退，如今連軍隊也被滲透，應每年針對軍隊進行一次全體篩檢。
法務部檢查司科長紀致光表示，基於過去查緝經驗，會針對毒品使用熱點定義最可能場所，賦予管理義務，要讓有限的資源集中，若業者有故意過失、沒積極處理就會有責任，但對於納入其他營業場所的影響層面很大，可好好討論。
國防部人權處長沈世偉指出，國軍採尿對象，包新兵剛入伍時、入伍前有吸毒紀錄者收假須採尿，對於操作航空器、艦艇或暫管雷達者，每次收假會抽驗25％人數，國軍去年採尿105萬人次，初篩陽性者有735人次，但其中也有不小比例是服用中藥等因素導致。
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