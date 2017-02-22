洪秀柱：蔡總統說要轉型正義 但沒具體內涵

國民黨22日舉行中常會，由主席洪秀柱主持。（記者方賓照攝）

2017-02-22 16:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日安排原住民立委鄭天財專題報告「從王光祿事件看原住民權益保障」，黨主席洪秀柱表示，雖然蔡英文總統去年已向原住民族道歉，口口聲聲要推動轉型正義，但只是嘴巴說說，並沒有具體內涵，反而是讓正義在轉型，變成不正義。

洪秀柱表示，國民黨未來要加速推動各項法案，妥適處理原住民族事務，政策會以及智庫應協助立法院黨團，希望在黨團總召領導下研議原住民族自治事宜，不要再讓遺憾的事情再發生。

洪秀柱表示，原住民一直是國民黨非常好的朋友，也是堅定的支持者，雖然過去執政時，國民黨一直在為原住民謀福利，包括提出4年5百億原住民族基礎建設經費，提升原住民族社經地位以及歸屬感、自主性，但國民黨仍應非常慚愧，畢竟原住民族基本法已實施12年，相關配套法律卻未完成修正，才會發生王光祿案的事件。

鄭天財則強調，行政院連太陽花學運都撤告，王光祿的狩獵行為完全符合原住民族基本法規定，具有法理基礎，政府更應撤告，行政院長林全雖然承諾研議，但至今仍未做出妥善處理。

相關影音