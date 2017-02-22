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被收歸國有後 救國團已做了最壞打算…

2017-02-22  07:21

〔即時新聞／綜合報導〕救國團財產被認定國產，即將收歸國有，未來該如何？據報導，救國團主任張德聰表示，「已做好最壞打算，若總部非遷不可，可能落腳劍潭青年活動中心」；救國團已與北市府簽訂8年租約。

救國團財產已經黨產會認定為國產，很可能須從現在總部所在的北市松江路「志清大樓」搬離，還要補繳租金5000多萬元，《中國時報》報導，張德聰對外界指控賤租國產一事提出辯解指出，救國團依法承租公有地，承租土地中，連不具產值的空地林木也照算租金，「光是去年就繳給政府1.2億元租金，『怎麼會是賤租？』」。

張德聰也指控，救國團之前承租土地中，被政府趕走後，卻有轉給財團的疑慮，如台北學苑、台中學苑及台南學苑等處，都成了財團暴利；卻由救國團承受賤租或占用污名。

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  • 救國團將搬離現在總部所在的北市松江路「志清大樓」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    救國團將搬離現在總部所在的北市松江路「志清大樓」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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