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橘兩席司委會給藍 劉文雄：綠營有什麼好怕？

2017-02-21  21:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨為順利在立院新會期推動年金改革，盼能在被視為年改第一戰場的司法及法制委員會取得2席召委；但親民黨昨將抽到的2席司委會席次都換給國民黨，民進黨無法得到關鍵的第11席，能否取得第2席召委必須透過抽籤。親民黨副秘書長劉文雄今天對此表示，民進黨在司委會有10席委員，「有什麼好怕的？」

劉：親民黨不會在年改缺席

民視《政經看民視》節目今晚討論年金改革議題，劉文雄談到親民黨將2席司委會換給國民黨一事，他直言，「10席的民進黨立委在這個委員會裡面，有什麼好怕的？」，當蔡英文總統、陳建仁副總統召開國是會議，年改列車已啟動，沒人擋得住。

他更表示，其實親民黨也願意跟民進黨換，但民進黨願意放出交通或內政委員會的委員跟親民黨換嗎？在場的民進黨立委陳亭妃回應說，這是親民黨的說法，當時他們也沒提出這樣的需求，現在必須找台階下才這樣講；如果當初親民黨提出想跟民進黨換交通或內政委員會，相信民進黨不會拒絕。

劉文雄又說，大家都糾結在「召委好像非常了不起」，但最壞的情況也就是1席國民黨、1席民進黨，如果2席召委都是民進黨，這些問題根本不存在。

他強調，親民黨不會在年金改革缺席，會有自己的看法，現在就讓國民黨和民進黨在委員會裡面把東西拿出來看，年金改革不是1分鐘、1小時就能談清楚，改革一定停不下來，但怎麼改革要精算與溝通，就算親民黨的2席都給民進黨，這些問題還是存在。

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  • 劉文雄針對親民黨將2席司委會換給國民黨一事表示，民進黨在司委會有10席委員，「有什麼好怕的？」（資料照，記者林欣漢攝）

    劉文雄針對親民黨將2席司委會換給國民黨一事表示，民進黨在司委會有10席委員，「有什麼好怕的？」（資料照，記者林欣漢攝）

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相關關鍵字： 劉文雄 司法及法制委員會 國民黨 年金改革 民進黨 立法院 親民黨
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