撤看板卻被流言中傷 立委趙天麟：打一場零看板選戰

2017-02-21 20:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕有意競逐民進黨下屆高雄市長黨內初選的立委趙天麟，傍晚透過臉書宣示，要打一場沒有看板的選戰！

趙天麟表示，那天聽到「小郭師傅」父子吊掛看板時不幸意外身亡消息，當下就痛心疾首立即宣佈，不再吊掛新看板，已吊掛的看板也將陸續撤下！

他說明，早先為了要不要掛看板，內心曾有糾結、掙扎，並坦言自己媚俗而跟進掛看板的軟弱，透露早在事件發生前，就有幕僚建議不掛看板，打一場不一樣風格的選戰，自己卻再三猶豫、選擇跟進，然而意外悲劇的發生讓人不敢置信，叫人痛徹心扉！

趙天麟指出，自己當然知道在目前台灣選戰型態中，懸掛看板有多面向的意義和功能，然此時此刻公開宣佈「打一場零看板選戰」，無異是自斷手腳、自廢武功！果然在宣佈不掛看板、撤下看板後，流言耳語隨即四起，謠傳中傷「趙天麟畏戰退縮，要退選了」！

他要鄭重告訴大家：天麟不再掛看板，非但不是退縮，反而是要勇敢走出自己的路！天麟一向主張：有志競逐市長的人，要勇於提出政見主張、端出牛肉、規劃城市願景、並且進行政見辯論，以爭取市民認同支持，這才是促進城市進步提升的王道。

放眼市區，到處充斥大小不一的競選看板，已儼然成為高雄最奇特街景，人民舉目所見，都是候選人大頭照，但靜下心想想，像這樣舖天蓋地、燃燒資源的「看板大戰」，可曾為高雄的進步、提升，發揮任何正面的作用？

趙天麟認為，台灣歷經數十年民主選舉洗禮，已經到追求、實現更進步選舉型態的時候，上次競選立委承諾不插旗幟、不掛布條，降低宣傳車數量，說到做到；這次將再次宣示「打一場不掛看板的選戰」的決心！未來還將致力於「公費競選」立法和實踐，以促進台灣民主選舉、公民文化不斷的進步提升！