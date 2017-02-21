撤看板卻被流言中傷 立委趙天麟：打一場零看板選戰
2017-02-21 20:18
〔記者王榮祥／高雄報導〕有意競逐民進黨下屆高雄市長黨內初選的立委趙天麟，傍晚透過臉書宣示，要打一場沒有看板的選戰！
趙天麟表示，那天聽到「小郭師傅」父子吊掛看板時不幸意外身亡消息，當下就痛心疾首立即宣佈，不再吊掛新看板，已吊掛的看板也將陸續撤下！
他說明，早先為了要不要掛看板，內心曾有糾結、掙扎，並坦言自己媚俗而跟進掛看板的軟弱，透露早在事件發生前，就有幕僚建議不掛看板，打一場不一樣風格的選戰，自己卻再三猶豫、選擇跟進，然而意外悲劇的發生讓人不敢置信，叫人痛徹心扉！
趙天麟指出，自己當然知道在目前台灣選戰型態中，懸掛看板有多面向的意義和功能，然此時此刻公開宣佈「打一場零看板選戰」，無異是自斷手腳、自廢武功！果然在宣佈不掛看板、撤下看板後，流言耳語隨即四起，謠傳中傷「趙天麟畏戰退縮，要退選了」！
他要鄭重告訴大家：天麟不再掛看板，非但不是退縮，反而是要勇敢走出自己的路！天麟一向主張：有志競逐市長的人，要勇於提出政見主張、端出牛肉、規劃城市願景、並且進行政見辯論，以爭取市民認同支持，這才是促進城市進步提升的王道。
放眼市區，到處充斥大小不一的競選看板，已儼然成為高雄最奇特街景，人民舉目所見，都是候選人大頭照，但靜下心想想，像這樣舖天蓋地、燃燒資源的「看板大戰」，可曾為高雄的進步、提升，發揮任何正面的作用？
趙天麟認為，台灣歷經數十年民主選舉洗禮，已經到追求、實現更進步選舉型態的時候，上次競選立委承諾不插旗幟、不掛布條，降低宣傳車數量，說到做到；這次將再次宣示「打一場不掛看板的選戰」的決心！未來還將致力於「公費競選」立法和實踐，以促進台灣民主選舉、公民文化不斷的進步提升！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對
- 軍公教人員講座鐘點費是否調整？ 政院：評估中
- 新北市議會民進黨團幹部交接 府會喊話合作推中央政策
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水
- 金正男死因成謎 馬國官員：非死於心臟病、無穿刺外傷
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 洩密案》馬批柯竊國者侯 柯批馬辯詞自證有罪
- 罕見！24歲少婦罹子宮內膜癌 切除子宮保命
- 搭遊輪玩埃及食宿超驚嚇 網友怒：花我11萬！
- 阻止兒女用電腦出妙招！這桌布太驚悚了...
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 通霄鎮農會改選 參選人徐學承坦承行賄獲交保
- 第二市場13道經典台灣料理 5月再現
- 黑琵、水雉若染禽 保種不撲殺
- 02/21 各報重點新聞一覽
- 防論文造假 台聯大設辦公室
- 今年擴大資本支出 台郡華通不手軟
- 高市三線一星警官交接 副市長：治安沒蜜月期
- 打人、持槍恐嚇白吃白喝 「腳尾飯」虎尾版偵破
- 〈國際美景〉林初埤木棉道 21樹遭削皮
- 加強防禽流感 延長管制花蓮活禽到台東
- 禁運禁宰造成屠宰場損失 農委會補償1100萬元
- 吃完退燒藥午睡 ３歲童猝死
- 中國祭反恐措施 新疆車輛強制安裝定位系統
- 抓包嘎嘎同時劈3女 寶兒遭爆堵家門吼「給我下來！」
- 內城長者健康管理 舉手環免費送
- 228連假4天 國道夜間免費
- 駕駛大學前癲癇發作失控 路人伸手救援阻禍
- 疑似搶快闖紅燈 轎車不慎撞上女騎士
- 女偶像遭亂砍後首開庭 男陪審員突昏倒
- 以為是古董 中國男費力偷走百公斤破豬槽
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（上）
- MLB》洋基打仲裁惡名昭彰 王建民也曾被這樣嘲諷
- 賴清德續留台南 挺吳秉叡選新北市長
- 養協自提產銷調節 盼保證收購價每斤45元
- 復興區降雨減 部落面臨缺水
- 發現大屯火山岩漿庫 學者：未達爆發風險區
- 主燈鳳凰來儀 雲林縣府留下典藏
- 禽肉禁宰攤販撐不住 北市：補償再等等…
- 超商店員跟女友吵架後 隨即遭陌生人打傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撤看板卻被流言中傷 立委趙天麟：打一場零看板選戰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分