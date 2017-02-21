| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

大巨蛋、北藝中心礙連任 傳柯P定明年8月完工

北市府傳訂下明年8月以前完工大巨蛋的目標。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-02-21  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕2018年地方選舉即將到來，爭取連任的台北市長柯文哲為提振支持度，傳已定下目標，要在明年8月前完成大巨蛋、台北藝術中心工程，擺平「大小蛋」。

根據《上報》報導，台北市府團隊目前已在展開「搶救柯P大作戰」，力圖重塑柯P「都挑硬的做」的硬漢形象，將要把前市長郝龍斌留下的「大小蛋」爛攤子收拾，無論如何在第一任期內完工，避免它們成為連任路上的「超級地雷」。

北市府官員指出，遠雄集團已經配合完成大巨蛋的工程修改，包括增設地下停車場連接的10座逃生梯、動線層樓商場完全淨空、大型客車乘客在1樓上下車等，預計最遲今年8月就可復工，並以1年時間完成工期啟用。

至於因為營造商理成倒閉而成為「爛尾樓」的北藝中心，則將由柯文哲核心幕僚蔡壁如親自緊盯，辦理重新招標，並由市府編列預算負擔工程保固費用，預計最快在4月完成招標復工，以8個月時間完工展開試營運。

廣告
  • 台北藝術中心外觀。（資料照，記者劉信德攝）

    台北藝術中心外觀。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北藝中心 大巨蛋 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：大巨蛋、北藝中心礙連任 傳柯P定明年8月完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.