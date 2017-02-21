大巨蛋、北藝中心礙連任 傳柯P定明年8月完工
2017-02-21 14:10
北市府傳訂下明年8月以前完工大巨蛋的目標。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2018年地方選舉即將到來，爭取連任的台北市長柯文哲為提振支持度，傳已定下目標，要在明年8月前完成大巨蛋、台北藝術中心工程，擺平「大小蛋」。
根據《上報》報導，台北市府團隊目前已在展開「搶救柯P大作戰」，力圖重塑柯P「都挑硬的做」的硬漢形象，將要把前市長郝龍斌留下的「大小蛋」爛攤子收拾，無論如何在第一任期內完工，避免它們成為連任路上的「超級地雷」。
北市府官員指出，遠雄集團已經配合完成大巨蛋的工程修改，包括增設地下停車場連接的10座逃生梯、動線層樓商場完全淨空、大型客車乘客在1樓上下車等，預計最遲今年8月就可復工，並以1年時間完成工期啟用。
至於因為營造商理成倒閉而成為「爛尾樓」的北藝中心，則將由柯文哲核心幕僚蔡壁如親自緊盯，辦理重新招標，並由市府編列預算負擔工程保固費用，預計最快在4月完成招標復工，以8個月時間完工展開試營運。
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