公開挺郝 胡志強：台中市不贏我也負全責

國民黨副主席郝龍斌（左）與胡志強（右）擔任主委的競選黨主席辦公室「好強聯盟」20日成立，郝龍斌發下豪語要光復首都。（記者張嘉明攝）

2017-02-20 12:33

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉，黨主席參選人郝龍斌今舉行競選辦公室成立茶會，由國民黨副主席胡志強擔任主委，宣示「好強聯盟」成形，胡致詞時說，去年10月他就答應郝要幫忙，並附和郝說在2018年地方選舉若沒拿下台北市就負全責，強調若沒拿下台中市，他也負全責。

胡志強致詞時說，去年10月郝龍斌到中央黨部看他，透露他決定參選黨主席，問他「意願如何？」，笑說「就是叫我不要選」，郝龍斌則在一旁說，不只叫胡不要選，「是要確定他要幫我」。

胡志強表示，那時郝龍斌跟他說，他在黨部方面很有經驗，有什麼意見都會尊重，胡也開玩笑說「你想做什麼交給我就好了，自己別選了」，引起現場一陣大笑。

但胡志強強調，當時「我當場接受」，並誇郝龍斌無私、有決心、正派、很能協調，笑稱「第一個就把我協調掉了！」，並稱他和郝討論過數次國民黨該怎麼做，郝很能接受別人意見。

胡志強說，所謂的「好強」，就是要中華民國更好、國民黨更強，並稱所有參選人中，郝很無私，說要先把縣市贏回來，很務實 ，所以他懇求大家支持郝龍斌，並應和郝說若他當選黨主席台北市不贏負全責，那「台中市不贏我也負全責！」。

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