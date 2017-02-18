軍公教「能撈就撈」說 吳敦義：陳庚金說俏皮話

2017-02-18 12:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金不滿政府年金改革，日前呼籲軍公教人員「能撈就撈、能混就混」，前副總統吳敦今天首度回應，「只是說的比較俏皮一點，請大家不要見怪！」

吳敦義今天上午到鳳山區中正里進行黨主席選舉拜票行程，接受媒體採訪時做以上表示。

他說，退休軍公教人員的年金問題，改革是一定要改，但政府應該多負起壹些責任，且不能背信，政府有困難不能歸罪軍公教。

吳敦義認為，怎麼把經濟做好、把餅做大，讓軍公教能有溫飽、有尊嚴生活，這是政府的責任，陳庚金想要講的應該是這些，他說的比較俏皮一點，請家大不要見怪！