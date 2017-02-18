迎接國會新會期 小黨委員會抽籤結果出爐

2017-02-18 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕立法院在今日進行「無黨籍及少數黨團常設委員會抽籤」，由副院長蔡其昌主持，進行抽籤的有時代力量黨團5名立委，以及親民黨黨團4名立委。

綜合媒體報導，首位抽籤的是時代力量立委黃國昌，但他在抽籤時發現箱子裡似乎有破洞，讓他的手有點拔不太出來，但最後仍順利完成抽籤，抽中的是教育及文化委員會。其他委員也陸續完成抽籤，而在各委員會召委確定前，只要雙方同意，仍能互換委員會。

黃國昌受訪時表示，此次抽籤後經由分配交換，委員會與黨團成員的立場大致符合，雖然在接下來準備進行年金改革的司法及法制委員會中沒有成員，但仍會以黨團名義提出相關法案，並參與審議和討論。在親民黨方面，立委李鴻鈞的專業傾向交通委員會，在黨內無人抽中的情況下，將待兩大黨完成抽籤後再做協調。

時代力量黨團

黃國昌：教育及文化委員會→財政委員會

洪慈庸：財政委員會→交通委員會

徐永明：經濟委員會

高潞˙以用：外交及國防委員會→教育及文化委員會

林昶佐：交通委員會→外交及國防委員會

親民黨黨團

周陳秀霞：社會福利及衛生環境委員會

陳怡潔：司法及法制委員會

李鴻鈞：司法及法制委員會

高金素梅（無黨團結聯盟，參與親民黨黨團）：內政委員會