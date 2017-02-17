公文上寫「10年後處理」...柯P再批前人不負責
2017-02-17 12:40
台北市長柯文哲17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用儀式，接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市住宅區頻傳夾層違建，為顧及內湖科學園區發展，市府將允許內科夾層屋就地合法。台北市長柯文哲不滿地表示，因為過去放任不管，才會造成今天的局面。
綜合媒體報導，柯文哲今日出席台北能源之丘啟用儀式，他在受訪時談到，內科夾層屋並不是直接合法，而是要經過申請。他提到，當年有一紙公文，上頭結論寫著「10年後處理」，這讓柯文哲批評，因為過去放任不管，這種不負責任的態度造成今日的局面。《蘋果日報》報導，據了解，當時這紙公文是前市長馬英九所簽。
針對內科夾層屋合法一事，柯文哲強調，市府會先輔導民眾合法，如果屋主4月1日前不與市府聯繫或改善，7月開始就會強拆。
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