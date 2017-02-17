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軍公教能混則混？ 藍委緩頰：應是情緒性發言

2017-02-17  09:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕年金改革勢在必行，國民黨中評會主席團主席陳庚金昨日呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，獲得國民黨副主席胡志強力讚。對此，國民黨立院黨團首席副書記長林為洲緩頰表示，應是情緒性發言，能理解，但公務員不能違法，應回歸理性討論。

針陳庚金昨日的發言，林為洲今日受訪時說，若就媒體報導來看，應是情緒性發言，他可以理解公務人員面臨被改革，且政府當時承諾的退休給付制度，如今要被以法律改變時複雜的心情，但公務人員是公僕，要受《公務人員行政法》約制，「能混則混」會被打丙等解職，盼回歸理性討論。

國民黨立委曾銘宗則質疑，年金潛在負債高達18兆元，改革有必要性，但因涉及全台灣每個家庭，且企業負擔提撥率提高，未來低薪恐更嚴重，加上又宣示每5到10年檢討，讓每個人不確定自己未來能領到多少，對經濟的衝擊，民進黨都沒論述，也無經濟學家參與討論。

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  • 對於軍公教「能混則混」說，國民黨立委林為洲（見圖）緩頰表示，「應是情緒性發言」。（記者鄭鴻達攝）

    對於軍公教「能混則混」說，國民黨立委林為洲（見圖）緩頰表示，「應是情緒性發言」。（記者鄭鴻達攝）

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