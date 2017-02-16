18％若不改 銓敘部：還要再支付70年
〔記者吳柏緯／台北報導〕包含18%在內的公務人員退撫舊制如果再不改革，未來30年國庫不但要支出約1.62兆，俗稱18%的優存利息則須支付到民國176年，將造成財政負擔。
年金改革如火如荼進行，銓敘部配合擬定改革草案，並於今日提出「公務人員退撫舊制年資應計退撫經費精算報告」，銓敘部表示，民國84年7月1日推行退撫新制，將退休經費籌措方式由政府編預算的「恩給制」，改由政府與公務人員共同提撥成立退撫基金支應的儲金制，而84年6月30日以前退撫舊制年資的退撫給與，依法仍應由各級政府負擔。
根據銓敘部提出的舊制精算結果，若現行年金制度的給附條件維持不變，未來30年政府要付出1兆6209億元，其中中央政府負擔8215億元、地方政府則須負擔7994億元。至於外界關心的優存利息18%，經過這次的精算則需要支付到民國176年，這些支出將成為國家財政嚴重的負擔。
銓敘部說明，目前這份精算數據是以104年12月31日為基準日所進行的人口結構分析。不過有銓敘部官員私下表示，由於蔡英文上任後積極推動年金改革，因此近一年內的退休人員有明顯上升的趨勢，未來國庫須支出的金額恐將比這個數字還要高，因此不改不行。
目前已退人員及遺族共有15萬8962人，年平均所得為42萬4048元。當中有支領月退及優存的共12萬3092人，月退的平均年度領取金額為30萬4231元，優存的平均年度領取金額為17萬1726元。至於領取月撫慰金的人數為1萬2252人，平均年度領15萬6778元；領取年撫卹金的人數為3121人，平均年度領取12萬9092元。
至於現職公務員具有退撫舊制年資者，計有12萬8783人，平均年齡49.9歲，平均退撫舊制年資6.13年，平均俸額3萬8456元。其中具優存資格者計9萬5724人，平均年齡50.66歲，優存平均年資5.62年，平均俸額4萬563元。
該報告顯示，舊制退休金給付將於114年達到給付最高峰，當年給付586億，之後逐年遞減，176年度完成給付；優存利息部分，於113年達到給付最高峰，當年給付192億，之後逐年遞減，176年度完成給付。
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標題：18％若不改 銓敘部：還要再支付70年
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