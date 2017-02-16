立委參訪團會晤美副助卿 王定宇：史上首次突破

2017-02-16 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕台美國會議員聯誼會13日赴美訪問，隨行立委王定宇今早在臉書發文指出，台灣立委訪問團進入美國國務院杜魯門大樓（Harry S. Truman Building），會晤亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton），稱這是「史上首次的突破」。

王定宇表示，數十年來，首度有台灣立委訪問團步入美國務院，會晤亞太首席副助理國務卿董雲裳，廣泛交換亞太局勢、台美間各項議題討論，「這是個值得紀錄的突破」。

綜合媒體報導，這次訪美的立委參訪團，由綠委蕭美琴率領，成員包括民進黨立委王定宇、林俊憲、邱議瑩、尤美女；國民黨立委江啟臣、許毓仁與時代力量立委高路‧以用8人，拜會參眾議院議員、行政部門與智庫，傳遞台灣真實聲音、了解美方真實態度，包括盼川普政府落實軍事授權法案中的台美交流，以及將台擺在雙邊經貿談判第一輪序列等。

王定宇臉書全文：