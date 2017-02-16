日本列釣魚台為領土 外交部：我國主權無庸置疑

釣魚台與台灣本島相對位置圖。（資料照，記者簡惠茹翻攝）

2017-02-16 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕台、日、中因釣魚台主權問題爭執不下，日本文部科學省14日宣布，要在中小學課本中，將釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）列為日本領土，引發爭議，我國外交部今天重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，此立場沒有改變。

針對日本要把釣魚台列嶼明文記載為日本「固有領土」，我國強烈表達抗議，駐日代表處已向日方表達嚴重抗議，強調釣魚台是中華民國領土；外交部今天也重申，釣魚台列嶼是我國的固有領土，其周邊海域亦為我漁民的傳統漁場，我國擁有該釣魚台列嶼的主權無庸置疑，此一立場沒有改變。

總統府發言人黃重諺日前也回應，美日兩國稱釣魚台適用美日安保條約，「釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變」。

除釣魚台外，日本文部科學省也要把日韓爭議領土「竹島」（南韓稱獨島），列為日本「固有領土」，韓國外交部即召見日本駐韓使館總括公使鈴木秀生，表達強烈抗議。