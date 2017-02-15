獨家》民進黨青年部主任請辭 擬投入台中議員初選

黃守達曾任台大工會秘書長，是台大工會主要發起人之一。（取自黃守達臉書）

2017-02-15 14:08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕2018年底將舉行地方選舉，有志參選者也早已開始勤跑基層，多名七年級民進黨一級主管都將投入初選選戰，包括民進黨青年部主任黃守達也悄悄在一月離職，回到台中市中西區布局；民進黨發言人張志豪則是早就在新北市中和區基層走動，參與地方活動；高雄市政府新聞局主秘林智鴻也傳出是高雄市長陳菊積極栽培的新人。

組織操盤人士指出，2014年九合一選舉時，大環境好，民進黨的年輕候選人，很多在2014年的選舉都已經選上，不過2018年他們面臨執政黨執政包袱，年輕形象又會跟第三勢力和時代力量重疊，選況會更加激烈，勢必面臨一場硬戰。

黃守達在學生時代就是風雲人物，曾任台大工會秘書長，是台大工會主要發起人之一，也曾參與太陽花學運，後來擔任吳思瑤助理，是新系力捧的新星。黃守達於今年一月辭去黨部青年部主任一職，加入新系立委黃國書團隊，可望接下黃國書擔任立委後的台中市議員議員席次。

黃守達受訪指出，台中有很強的製造業，他過年後跟著跑了很多春酒和開工活動，覺得產業活力仍在，但都沒有年輕人，斷層很嚴重。他認為，傳產的技術仍有競爭力，不過管理和行銷還是走舊思維。

黃守達說，台中中區是台中市發源地，以前這邊最發達，有些年輕人想回中區發展，例如做背包客棧或餐廳，空間要騰出來非常困難，很多規範都讓這邊綁手綁腳，要做都市更新也有產權複雜的問題。由於人口外流，要做社區總體營造也卡卡的，不過近年台中市政府在中西區做了很多政策突破，對於年輕人族群是個契機。

張志豪是台大國發所碩士，從2010年競選新北市長時，就擔任蔡英文的秘書，接著2012年與2016年總統大選也都在競選團隊當中。張志豪曾任立委趙永清助理，日前也曾應邀出席趙永清、立委江永昌在中和區的活動。

此外，在黨內其他七年級幕僚部分，高雄市政府新聞局主秘林智鴻也傳出是高雄市長陳菊積極栽培的新人，林智鴻曾擔任民進黨立委趙天麟國會辦公室執行長，可望角逐下屆高雄市議員初選。

民進黨的年輕幕僚常被點名可能參選的還包括民進黨新任正妹發言人吳沛憶、主持總統就職大典爆紅的口譯哥趙怡翔，不過兩人目前尚未刻意經營基層組織，但黨內評估，兩人學經歷外型佳，不無出征艱困選區可能。