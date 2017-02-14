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北市規劃生態社子島 祭百萬徵求景觀規劃

2017-02-14  11:34

〔記者黃建豪／台北報導〕社子島為台北市政府列為禁止開發的滯洪區，禁建47年至今，台北市長柯文哲上任後透過i-Voting定調發展為「生態社子島」，景觀總體規劃委託技術服務案已於今年1月上網招標，如今北市府提供100萬元獎金，公開徵求國內外團隊參與此次整體景觀規劃作業。

柯文哲市長上任後宣示啟動社子島開發計畫，從前年6月起，歷經1年4個月整合規劃，於去年年10月經都市計畫委員會通過生態社子島的主要計畫與細部計畫內容，並已提報內政部進行主要計畫變更審議。

公園處處長黃立遠表示，為了持續推進生態社子島開發腳步，社子島區段徵收重劃公共工程成為關鍵，必須與整地填土、基盤系統需進行高度專業整合，進行公園綠地系統景觀總體規劃，「生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案」已於今年年1月12日上網招標，可於政府電子採購網下載相關招標文件。

公園處為邀請相關領域專家競標，提供總獎金100萬元，期盼國內外團隊參加整體景觀規劃作業，作為後續工程規劃設計的重要參考基礎及準則。

公園處園藝科科長蘇怡萍表示，生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃案的公告預算總經費為1370萬元，將以景觀總體規劃全區配置概念發想，研擬公園綠地系統總體景觀指導性設計準則，納入水綠基盤構想、海綿城市、低衝擊開發規劃、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，規劃期間預計舉辦2場國際論壇會議、2場在地研討會活動及國際競圖甄選，期共同打造符合國際觀發展的生態遊憩社子島。

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  • 生態社子島規劃模擬圖。（圖由台北市工務局提供）

    生態社子島規劃模擬圖。（圖由台北市工務局提供）

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