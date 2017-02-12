| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子打翻醋醰 徒手勒斃女友
 首頁 > 政治

國民黨只剩她？徐巧芯「發言人」集滿四天王

徐巧芯宣布兼任國民黨黨主席擬參選人郝龍斌發言人。（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

2017-02-12  13:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨年輕生力軍徐巧芯被黨主席擬參選人郝龍斌找去當發言人，也讓徐巧芯的「發言人之路」再添一筆。徐巧芯近年幾乎成為國民黨的「發言人代表」，包括現任黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫、前總統馬英九，以及郝龍斌。

徐巧芯日前訪問了郝柏村父子檔，如今接下郝龍斌發言人的身份，對於這次國民黨主席之爭，她在臉書上PO文表示希望郝龍斌能領導國民黨：「郝龍斌副主席的想法確實比較開放、新穎，而且維持中道、理性的國民黨價值，這對年輕人或長輩都是可以接受的。」並稱「國民黨好，台灣會更好」。

不過，曾被洪秀柱視為愛將的徐巧芯也慘遭網友吐槽：「洪主席對你如此栽培，你居然是這樣回報的？」「為什麼不挺柱？」「選來選去選到一個『艱困選區』落選人，巧芯我對你太失望了」

徐巧芯是現任的前總統馬英九發言人。（圖擷取自徐巧芯臉書頁）

先前曾擔任柱柱姐發言人的徐巧芯，曾是洪秀柱的愛將。（資料照，記者簡榮豐攝）

朱立倫在總統大選敗選時，徐巧芯難過哽咽。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐巧芯 朱立倫 洪秀柱 郝龍斌 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：國民黨只剩她？徐巧芯「發言人」集滿四天王


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.