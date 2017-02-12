國民黨只剩她？徐巧芯「發言人」集滿四天王

徐巧芯宣布兼任國民黨黨主席擬參選人郝龍斌發言人。（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

2017-02-12 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨年輕生力軍徐巧芯被黨主席擬參選人郝龍斌找去當發言人，也讓徐巧芯的「發言人之路」再添一筆。徐巧芯近年幾乎成為國民黨的「發言人代表」，包括現任黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫、前總統馬英九，以及郝龍斌。

徐巧芯日前訪問了郝柏村父子檔，如今接下郝龍斌發言人的身份，對於這次國民黨主席之爭，她在臉書上PO文表示希望郝龍斌能領導國民黨：「郝龍斌副主席的想法確實比較開放、新穎，而且維持中道、理性的國民黨價值，這對年輕人或長輩都是可以接受的。」並稱「國民黨好，台灣會更好」。

不過，曾被洪秀柱視為愛將的徐巧芯也慘遭網友吐槽：「洪主席對你如此栽培，你居然是這樣回報的？」「為什麼不挺柱？」「選來選去選到一個『艱困選區』落選人，巧芯我對你太失望了」

徐巧芯是現任的前總統馬英九發言人。（圖擷取自徐巧芯臉書頁）

先前曾擔任柱柱姐發言人的徐巧芯，曾是洪秀柱的愛將。（資料照，記者簡榮豐攝）