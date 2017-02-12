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國民黨2018捲土重來 將派出美女刺客兵團

2017-02-12  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕明年2018年地方縣市選舉將至，國民黨正試圖重整旗鼓，有媒體報導指出，這次國民黨將派出年輕且形象清新的新生代參選，除了現任或前任立委的助理外，尤其是4名美女刺客兵團更是吸睛。

據《聯合報》報導，傳出國民黨將在2018年地方選舉派出新世代參選，其中以美女刺客軍團最受矚目，如新聞主播鍾沛君、選美小姐朱珍瑤、國民黨議員厲耿桂芳的姪女耿葳，及前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，4人都傳出有意角逐台北市議員。

報導也提到，除了美女刺客外，不少現任或前任立委的助理也將參選，如立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲、立委江啟臣助理涂力旋、前立委羅淑蕾選區主任盧威、前立委林郁方辦公室主任林冠勳等人。

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  • 有媒體報導指出，國民黨議員厲耿桂芳的姪女耿葳傳出有意角逐台北市議員。（資料照，記者張嘉明攝）

    有媒體報導指出，國民黨議員厲耿桂芳的姪女耿葳傳出有意角逐台北市議員。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 傳出國民黨將在2018年地方選舉派出新世代參選，其中以美女刺客軍團最受矚目，如新聞主播鍾沛君等人都傳出有意角逐台北市議員。（圖擷自鍾沛君臉書）

    傳出國民黨將在2018年地方選舉派出新世代參選，其中以美女刺客軍團最受矚目，如新聞主播鍾沛君等人都傳出有意角逐台北市議員。（圖擷自鍾沛君臉書）

  • 前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯傳出有意角逐台北市議員。（資料照，記者張嘉明攝）

    前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯傳出有意角逐台北市議員。（資料照，記者張嘉明攝）

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