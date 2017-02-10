退休軍公教要求退選？ 洪秀柱：不可能做到

2017-02-10 13:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨魁選舉引爆大量人頭黨員，甚至有黑道入黨情形，最近殺警案主嫌萬少丞入黨案，傳出是由挺吳派的台北市議員葉林傳辦公室主任介紹入黨，衝擊前副總統吳敦義選情，國民黨主席洪秀柱今天中午接受廣播節目專訪時，面對主持人詢問吳敦義是否可能知情，洪秀柱回應，她不會這樣想，因為任何一位參選者的支持者熱情，當事人有可能不知道，「不能因此就說誰怎麼樣，隨加指控。」

至於由國民黨副主席胡志強擔任總會長的退休軍公教聯合總會，有多位副總會長連署要求洪秀柱退選，轉戰立法院，協調拱胡志強擔任藍營新共主，洪秀柱表示，任何意見的表達都予以尊重，而且這只是該團體少數人的想法，她並沒有聽胡志強提過此事，日前她召開中興會報時，還有人問胡志強是否會參選，胡志強說不會。

洪秀柱說，退休軍公教聯合總會中還有人很生氣，此事未經集體討論，她還說，該聲明建議是「不可能做到的事」，「不能做到，就是不可能的事。」

面對黨內質疑自己的兩岸路線，洪秀柱說，她的論述被質疑，是因為沒有說清楚，對於黨內質疑「和平政綱」只提「九二共識」，沒有「一中各表」，她強調，「一中各表」原本就包含在「九二共識」當中﹔至於「一中同表」爭議，洪秀柱說，她的意思是，將來如果兩岸要簽協議時，大家都能同意協議內容。

對於競爭對手、前國民黨首席副主席詹啟賢稱「和平政綱」是他所草擬的，洪秀柱說，這種說法「稍微有點過了」，強調草案是由智庫草擬，只是定稿過程中有經過詹啟賢，而且在前年她未完成的總統之路，就已經提過此議，

至於詹啟賢不滿被授權與行政院黨產會主委顧立雄協調，結果卻未被黨中央接受，洪秀柱回應，她當然有授權詹啟賢，但詹談回來的結論，黨內部還要討論，不是全然被接受，而且可能會有一些後遺症，恐讓黨產案的官司立場上站不住腳，「他心中當然不會很高興」，而且她曾問詹，是否黨產會不會立刻將中投、欣裕台收歸國有，詹說不會，但事實上沒多久就被收歸國有，顯然詹啟賢也被民進黨騙了。

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