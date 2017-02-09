政府是勞力密集服務業？ 高志明：觀念不對影響競爭力

2017-02-09 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕針對行政院人事行政總處人事長施能傑指出，政府的本質就是人力密集的服務業，義美總經理高志明今在臉書發文說，這句話只對了一半，他認為政府絕不該是「勞力密集的」，「萬能政府」或「大政府」只存在於「專制國家」或「落後國家」，政府的思維若不正確，無助於台灣國際競爭力的提升。

施能傑昨針對我國的中央機關員額總數指出，近年來平均每年精簡約1%，相較民國99年，民國106年度已降到15萬5758人，目前有10幾個部會反映人手不足，人力已接近緊繃。施也表示，政府本質就是服務業，所有部會與地方政府都是勞力密集，很難用技術密集替代。

高志明今則在臉書針對這番話指出，施的話只對了一半，高雖認同「政府是服務業」，卻不認為政府應該是「勞力密集的」。高志明舉「e化政府」為例，指出數位化後在處理一些事情上應會比多年前還要快上許多，為何政府還會是「勞力密集」？

他也指出，10年、20年後，將會是體力勞動人力少、知識工作者多，屆時也只需要少數的公務人員，政府不能只想管理、檢查人民，若想做好「環安」、「食安」，也不應該是招募更多的政府人力，去稽查末端、後端的弱勢商家、農民，而是應該在前端、源頭就攔截、阻止不良品質原料物料，這也不該是政府以「單方面」、用「勞力密集」的觀念來做處理！

高志明在文末也強調，「萬能政府」或「大政府」的思維，只存在於「專制國家」、或「落後國家」，若政府有不正確的思維，只會增加人民百姓的稅賦，完全無助於國際競爭力的提升，政務官應慎言、慎思！

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