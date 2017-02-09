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北市重大公共建設 超過三成民眾不滿意

2017-02-09  16:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意參選台北市長的現任立委姚文智，日前才在接受廣播電台訪問時，批評台北市長柯文哲在處理大巨蛋問題上「擦屁股擦太久」，當時柯文哲還反嗆「台灣社會需要的是解決問題的人」。未料，台北市政府研究發展考核委員會八日公布一月民調結果，超過三成民眾不滿意台北市公共工程建設，其中，有將近三成認為施工進度緩慢，更有將近兩成五的民眾認為公共工程的整體規劃不佳。

對於民調結果，工務局長彭振聲否認施工進度緩。彭指出，除了特殊案例，工務局執行的工程進度均超前，但「民眾的印象可能都是倒閉、或是爭議許久的哪幾個特殊案例」，顯見市府的形象建立很重要；此外，他曾和研考會主委討論過題目設計方式應更縝密，避免造成誘答。

北市府研考會自一月十七日起至廿日期間，針對北市民對於台北市公共建設的感受進行滿意度調查，此次民調主要針對台北市民對於公共工程「是否滿意」、「列舉有印象的公共工程」、「不滿意的原因」等項目進行調查；有效樣本1079位，另外有862人拒答。

在「是否滿意」項目中，僅有2.3%民眾表示非常滿意，而有29.5%的民眾在列舉公共建設時，首先想到的是「道路」，而第二名則是爭議許久的「大巨蛋」，佔了26.3%。

在有效樣本中，有將近三成三左右的民眾對北市公共工程建設不滿意，並以26.3%「施工進度緩慢」為最大宗，「整體的規劃不佳」以23.6%居第二位。

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  • 民眾在列舉公共建設時，首先想到的是「道路」，而第二名則是爭議許久的「大巨蛋」。（資料照，記者鍾泓良攝）

    民眾在列舉公共建設時，首先想到的是「道路」，而第二名則是爭議許久的「大巨蛋」。（資料照，記者鍾泓良攝）

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相關關鍵字： 公共建設 柯文哲 重大公共建設
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標題：北市重大公共建設 超過三成民眾不滿意


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