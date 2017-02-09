公教軍警發聲明「倒柱」 詹啟賢：知識份子有自己取捨

2017-02-09 16:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨倒柱再起！中華民國全國公教軍警暨退休人員聯合總會發出聲明呼籲，希望洪秀柱能夠放棄連任，讓下屆黨主席以協調方式產生。對此，另一名黨主席參選人詹啟賢聞訊表示，這些人都是知識份子，有自己的取捨。

據了解，全國公教軍警暨退休人員聯合總會成員多為國民黨黨員，總會長為國民黨副主席胡志強，副總會長則由考試院前秘書長林水吉擔任。

該「搶救國民黨—洪主席無可推卸的責任」聲明，參與的連署的人包含了林水吉、黃復興黨部前書記長胡筑生等人。

由於聯合總會去年義不容辭「挺柱」，如今卻發出聲明「倒柱」。同為競爭對手的詹啟賢受訪時說，軍公教有他們的看法，這些人都是知識份子，對黨主席選舉有自己的取捨。

詹也說，轉向原因、為何這樣主張他不清楚，這樣做對其他候選人是否有好處也不盡然，「可能他們心理上已經有定案。」