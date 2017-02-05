蔡正元控李登輝兄涉屠殺 又遭網友打臉

蔡正元指控李登輝兄長涉及馬尼拉大屠殺。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-05 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（4日）為第二次世界大戰馬尼拉戰役72週年紀念，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書發文，指控當年發生的「馬尼拉大屠殺」有台灣籍日本兵參與，其中還包括前總統李登輝的兄長李登欽。但有網友指出，遺體下落不明的李登欽，有部分資料指是死於1944年，那就不可能參與1945年的馬尼拉大屠殺，打臉蔡正元的抹黑。

蔡正元昨晚的PO文指出，「72年前的2月4日，日本軍隊在馬尼拉對平民展開大屠殺，台籍日本兵也加入殺人，台籍日軍軍官後來也被遠東軍事法庭判處死刑，但其中有位岩里武則等不到判死刑，被美軍當場槍殺，本名叫李登欽，他的弟弟叫李登輝…」。

對此，有網友指李登欽據資料是死於1944年，怎麼參與1945年的馬尼拉大屠殺。蔡正元還PO文辯稱，「李登欽死於1945年2月15日，美軍攻抵馬尼拉的日子，也是馬尼拉大屠殺的最後一天…有人硬掰李登欽是『1944年12月在馬尼拉戰死』，1944年12月，美軍都還沒攻抵馬尼拉，日本軍隊還控制馬尼拉，馬尼拉戰役還沒開始，李登欽那來『在馬尼拉戰死』？又那來『李登欽戰死後遺體找不到』？」

蔡正元指控李登輝兄長涉及馬尼拉大屠殺。（圖擷取自蔡正元臉書）

網友留言駁斥蔡正元的說法。（圖擷取自蔡正元臉書）