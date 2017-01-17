鴨母港溝仍惡臭 議員批整治「騙局一場」

鴨母港溝萬福廣場下三層截流的矮堰，最後一層的缺口，造成污水溢流。（記者何玉華攝）

2017-01-17 22:10

〔記者何玉華／新北報導〕蘆洲鴨母港整治完工兩年多來，周邊民眾仍為惡臭所苦，水面時常可見油污、垃圾漂浮，市議員李倩萍日前邀水利局會勘，追根究底認為是三道溢流堰設計不良，無法完全截流污水，污水再從缺口溢流，導至惡臭與油污問題持續發生。

鴨母港溝整治工程在萬福廣場下方設有高低三道溢流堰，攔截污水分流到五股側截流管，只有下雨時，污水才會與雨水一起流到鴨母港抽水站處理；李倩萍說，平常沒下雨，污水也會從溢流堰的缺口流出，質疑截流設計的容量不足，堰提有缺口的設計也不當，花了六點二億，卻還是惡臭，根本是「騙局一場」。

水利局雨水下水道工程科科長王忠賢說，鴨母港溝整治工程是設計晴天截流，堰堤本無缺口，因公所擔心截流堰會造成上游水位漲高，影響排水，建議留缺口觀察水流狀況；水利工程養護科會勘後，確認不會影響排水，暫時先將缺口封堵，了解溢流與惡臭的關聯性。

污水下水道計畫科科長余明松說，蘆洲區至105年12月污水用戶接管率已近9成，民生污水排入鴨母港溝已大幅改善，僅剩左岸及上游的鐵皮工廠，透過截流系統防止直接排入鴨母港溝，異味應有顯著改善。