徵詢吳選2016總統？ 朱立倫：盼前輩為黨效力
2017-01-17 11:23
〔記者賴筱桐／新北報導〕前副總統吳敦義接受媒體專訪透露，新北市長朱立倫在擔任國民黨主席時，曾探詢他是否參選2016總統。朱立倫今天證實此事，並強調當初拜會吳敦義跟黨內資深前輩，希望大家出來為國民黨效力。
吳敦義昨天爆料，2014年地方選舉國民黨大敗，馬英九辭去國民黨主席，朱立倫接任後，為了2016總統選舉，曾幾次找他，他告訴朱，「馬榮則我榮，馬枯則我枯」，並表示自己不能選，是因為擔任馬英九總統的副手，若去選一定只能選正的，那就減少了黨主席運用的靈活性。
朱立倫今受訪表示，2年前國民黨要辦初選前，曾多次拜會吳副總統，希望他出來參選，除了吳以外，同時拜會國民黨多位資深前輩，當時希望大家能夠出來為國民黨效力。
媒體詢問，目前國民黨黨主席選舉白熱化，是否擔心選完後黨會分裂？
朱立倫強調，民主化是好事，尤其是在國民黨最困難的時候，有人願意出來承擔，這對黨而言是正面的，但是有競爭，絕對不能鬥爭，大家共同目標就是黨要更好，讓國民黨更接近民意，這是黨內同仁共同的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人
- 【愛讀書】 《我們這一代：七年級作家》
- 陽岱鋼30而立 期許打出自己球風
- 〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 搶救鱟魚 北門野放三隻
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
- 與男性愛娃娃「趴趴趴」 性愛作家：畢生難忘的經驗
- MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
- 澳網》對手因傷退賽 謝淑薇首輪輕鬆晉級
- 不甘被譏 莽男12刀殘殺前岳父
- 玉井區總幹事三雄爭霸 濃濃煙硝味
- 《華視春節節目》 82歲林沖上台一條龍 一代女皇展聲威
- 毒品海空運走私頻傳 去年查獲件數變多
- 還要去吃尾牙嗎？ 有主管群組她傳了這張圖…
- 媽盟痛批政府電業法、綠能政策缺失
- 可喜可賀！黃曉明陪產 Angelababy今晨順利生兒
- 蝦咪！趙薇老公被爆當過貪汙市長司機？
- 大樂透春節加碼 百萬獎中獎率提高2.1倍
- 原住民夫妻出海捕鰻魚苗失蹤 全體族人盼奇蹟
- 馬匹、草泥馬上拍賣場 4匹全被買走
- 12年性侵500童 淫魔裁縫師被捕
- 大溪月眉休閒農業區 建民宿留客
- 建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 相思樹提煉新興毒品 自稱「科技農夫」父子被逮
- 中國第一網劇是台灣製 首輪播破23億次
- 農會會員代表改選參選爆炸 十區激戰
- 證券行情表、證券表格
- 〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
- SOD超夯新人不爽亂加戲 AV還沒發行就喊引退
- 若被徵召挑戰南霸天 韓國瑜：能力絕對不輸賴神
- 花旗台灣區CCO 莫兆鴻上任
- 東森國際主張擁有東森電視台優先購買權
- 土國貨機墜吉爾吉斯 33村民睡夢中慘死
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 川普鬥CIA頭子 扯上假腥聞
- 因應一例一休 彰縣垃圾車大改點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：徵詢吳選2016總統？ 朱立倫：盼前輩為黨效力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分