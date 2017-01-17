徵詢吳選2016總統？ 朱立倫：盼前輩為黨效力

2017-01-17 11:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕前副總統吳敦義接受媒體專訪透露，新北市長朱立倫在擔任國民黨主席時，曾探詢他是否參選2016總統。朱立倫今天證實此事，並強調當初拜會吳敦義跟黨內資深前輩，希望大家出來為國民黨效力。

吳敦義昨天爆料，2014年地方選舉國民黨大敗，馬英九辭去國民黨主席，朱立倫接任後，為了2016總統選舉，曾幾次找他，他告訴朱，「馬榮則我榮，馬枯則我枯」，並表示自己不能選，是因為擔任馬英九總統的副手，若去選一定只能選正的，那就減少了黨主席運用的靈活性。

朱立倫今受訪表示，2年前國民黨要辦初選前，曾多次拜會吳副總統，希望他出來參選，除了吳以外，同時拜會國民黨多位資深前輩，當時希望大家能夠出來為國民黨效力。

媒體詢問，目前國民黨黨主席選舉白熱化，是否擔心選完後黨會分裂？

朱立倫強調，民主化是好事，尤其是在國民黨最困難的時候，有人願意出來承擔，這對黨而言是正面的，但是有競爭，絕對不能鬥爭，大家共同目標就是黨要更好，讓國民黨更接近民意，這是黨內同仁共同的目標。