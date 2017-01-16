談下屆市長選將民調高低 花媽：比賽才開始

2017-01-16 23:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今晚接受政論節目專訪時，被問到近期關於下屆高雄市長民調的看法﹖陳菊表示，每份民調都有參考價值，但「比賽才開始」，不適合太快作評論，她願為每位有意參選的人加油打氣，也希望每個人都能展現自己最好一面，讓人民感動、讓人民知道你有多優秀。

陳菊也替現階段民調較低的立委劉世芳說話，強調劉世芳擔任民意代表時間不長，但行政歷練卻是五人當中最完整的，無論是行政院、國安會、高雄市政府服務期間都很稱職。

陳菊指出，民意代表可以監督批評，也常上媒體，民眾熟悉度自然較高﹔官員則跟民代不一樣，且所說的話必須負責，所以一開始民眾不太認識她。

陳菊表示，今天要參選的人，都有很多好友支持，若干理論上較契合的媒體很喜歡他，這狀況在民主社會很正常﹔雖然劉世芳一開始不被認識，但她覺得距真正民進黨內部初選還有一段時間，她希望大家都去努力，站在市長角色，願對參選者給予高度祝福，也提醒過程中，彼此一定要給空間，競爭難免激烈，但現階段只是黨內初選。