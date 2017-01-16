| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男疑徒步逆向闖國道 慘遭6車撞上當場輾斃 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

談下屆市長選將民調高低 花媽：比賽才開始

2017-01-16  23:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今晚接受政論節目專訪時，被問到近期關於下屆高雄市長民調的看法﹖陳菊表示，每份民調都有參考價值，但「比賽才開始」，不適合太快作評論，她願為每位有意參選的人加油打氣，也希望每個人都能展現自己最好一面，讓人民感動、讓人民知道你有多優秀。

陳菊也替現階段民調較低的立委劉世芳說話，強調劉世芳擔任民意代表時間不長，但行政歷練卻是五人當中最完整的，無論是行政院、國安會、高雄市政府服務期間都很稱職。

陳菊指出，民意代表可以監督批評，也常上媒體，民眾熟悉度自然較高﹔官員則跟民代不一樣，且所說的話必須負責，所以一開始民眾不太認識她。

陳菊表示，今天要參選的人，都有很多好友支持，若干理論上較契合的媒體很喜歡他，這狀況在民主社會很正常﹔雖然劉世芳一開始不被認識，但她覺得距真正民進黨內部初選還有一段時間，她希望大家都去努力，站在市長角色，願對參選者給予高度祝福，也提醒過程中，彼此一定要給空間，競爭難免激烈，但現階段只是黨內初選。

廣告
  • 高雄市長陳菊今晚接受政論節目專訪時，被問到近期關於下屆高雄市長民調的看法﹖陳菊表示，每份民調都有參考價值，但「比賽才開始」。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄市長陳菊今晚接受政論節目專訪時，被問到近期關於下屆高雄市長民調的看法﹖陳菊表示，每份民調都有參考價值，但「比賽才開始」。（資料照，記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 民調 陳菊 高雄市長
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：談下屆市長選將民調高低 花媽：比賽才開始


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.