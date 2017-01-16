台東9個農會選舉 太麻里競爭最激烈
2017-01-16 16:33
［記者張存薇／台東報導］包括縣農會在內，台東縣共有9個農會，其中太麻里地區農會因總幹事將換新血，多人登記候聘，從會員代表選舉就緊繃，83人搶45個會員代表名額。
包括縣農會戴振東、成功鎮農會吳全德、長濱鄉農會林純美、東河鄉農會廖博民、台東地區農會李建通均為績優總幹事，再加上鹿野地區農會陳正笙表現也佳，這6個選農會選情相對單純。
因理、監事由會員代表選出，再由理事選出理事長，及理事會投票同意聘任總幹事，太麻里地區農會總幹事包括推廣部主任許銘璜、供銷部主任卓新明、課員莊慶輝登記角逐，競爭相對激烈，會員代表就有高達83人登記，要搶45席，理事登記則從今天起至20日截止，預料也會有多人登記。
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