中市府10大創新政策 公車10公里免費奪冠

市府十大創新政策票選，「公車10公里免費」拔得頭籌。（記者黃鐘山攝）

2017-01-16 14:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府舉辦「重大創新政策票選活動」，由市府員工投票選出前10名，結果「台中市公車10公里免費」、「托育一條龍」、「托老一條龍」分獲前3名。市長林佳龍今日在市政會議頒獎表揚得獎局處，並期盼持續提升施政效能及服務品質。

市府說，104、105年度各機關推動的創新政策共有88項，經市府研考會綜合評估創新程度、立論完整性、重大性、績效感受度、受益對象多寡、回饋性、效益及未來發展性等指標後，評選出37項，再由市府員工票選前10名。

研考會指出，票選活動從去年12月8日至16日，每人限投1次、最多10票，結果依序為：公車10公里免費、托育一條龍、托老一條龍、老人假牙補助，食安139、摘星青年．築夢台中計畫、愛鄰守護隊、路平專案、公有零售市場設置愛心食物銀行、8年100萬棵植樹計畫。

林佳龍表示，即將過節，獲獎政策中「食安139」恰可發揮為市民食品安全把關的能量。「愛鄰守護隊」是跨局處合作的成果，透過主動發掘服務需求、進行預防處理等守護市民，今年也獲得衛福部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」肯定，同仁的努力有目共睹。

林市長感謝同仁付出，尤其農曆年前後是各機關最忙碌的階段，但市政不能中斷，期勉同仁持續為市政努力之餘，也利用過年期間陪伴家人、放鬆身心。

拔得頭籌的交通局長王義川說，很高興公車10公里免費政策獲得第1名肯定，台中公車使用率去年提升8%，六都第一。目前電動公車也是全國最多，為空汙減量貢獻心力。另外也透過秘密客公車評鑑瞭解服務品質，調查年齡涵蓋老、中、青，做為提升服務質量的策略，未來將持續挹注資源營造優質交通路網。