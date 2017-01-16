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國賠預算不夠賠 法務部申請動支第二預備金

雄三飛彈遭海軍中士誤射，造成漁船船長慘死。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-01-16  10:33

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院官員今天透露，法務部去年度編列約4000多萬元的國家賠償預算，但因為去年國賠案件爆多，原先編列的額度根本不敷支應，已向行政院申請動支第二預備金5897萬元，行政院也已同意並送請立法院備查。

光是雄三誤射案就賠了3484萬元

對於造成必須要動支第二預備金的原因，官員說，主要是國防部一個部會在去年的國家賠償案金額，合計就達到7000多萬元最多，其中光是雄三飛彈誤射案就賠了3484萬元。

法務部日前表示，去年1月至11月中央機關辦理國家賠償金請撥案共有20件，總金額達新台幣9996萬餘元，其中雄三飛彈誤射事件，確定賠償3484萬元，是去年最高賠償金額。

法務部表示，雄三飛彈誤射造成翔利昇漁船黃姓船長死亡，家屬事後請求國賠，最後確定賠償3484萬元，包括船隻損失、勞動力減損和精神慰撫金等費用。

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