吳敦義稱沒細聽競選曲歌詞 網友：詞不是你寫的？

表態參選國民黨席的前副總統吳敦義稱，還沒仔細聽競選歌曲歌詞，但網友反問，「這歌詞不是你寫的嗎？」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-15 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義宣布角逐國民黨主席，推出競選歌曲〈義無反顧〉引發熱議，許多人認為太老派，同樣表態參選的國民黨副主席郝龍斌則說像軍歌，對此吳敦義今（15）日表示，「還沒有很仔細聽歌詞」，結果被網友反問打臉，「歌詞不是你寫的嗎？」

國民黨議員秦慧珠今天下午舉辦活動，郝龍斌、吳敦義先後出席。吳敦義被問到競選歌像軍歌時表示，還沒確定要用這首歌當競選歌曲。

吳敦義強調，競選歌曲還沒決定，是當天有人送了作品來，決定放給大家聽聽看，先了解歌詞及韻味再決定。至於評價如何，他則說，「那天我太太在做牛肉麵，我沒有很仔細聽這歌詞，我得要聽聽看。」

不過因為「義無反顧」作詞者掛名吳敦義，因此有網友反問，「沒有很仔細聽這歌詞？這歌詞不是你寫的嗎？」