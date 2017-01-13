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2018再戰新北？ 游錫堃這麼回應…

2017-01-13  19:12

〔即時新聞／綜合報導〕針對媒體今公布新北市長選舉民調，在2014年新北市長選舉僅小輸現任市長朱立倫2萬餘票的前行政院長游錫堃，在被媒體問到是否有意再度參選時表示，會依照黨內的提名機制來走，尊重黨的決定。

《美麗島電子報》今公布新北市長選舉民調，針對3個政黨的6位可能人選進行調查，其中現任副市長侯友宜與台南市長賴清德分居一、二名，遙遙領先其他該市的現任區域立委羅致政、吳秉叡、高志鵬及黃國昌。本次民調並未將游錫堃納入調查。

《蘋果》報導指出，游錫堃被問到對今日民調有何看法時表示，各家民調都不一樣，他對此沒什麼意見。針對是否有意再度投入參選，他則表示尊重黨的決定。由於賴清德目前也尚未真正表態，對於新北市要由誰來選，游也表示只要符合法律意見，也沒什麼意見。

有被列入本次調查的民進黨立委羅致政則表示，目前離選舉還有2年多，可能的候選人也尚未表態，民調參考就好。他認為民調反應目前的中央執政表現不佳，才影響選民看法，現在做民調言之過早。針對高雄的候選人紛紛表態，選新北的人選則尚未明朗，羅則表示這是因為地方生態不同，不過上次大選時游錫堃的民調一面倒輸給現任市長朱立倫，但最終結果並非如此，因此民調還是參考就好。

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  • 在2014年新北市長選舉僅小輸現任市長朱立倫2萬餘票的前行政院長游錫堃（見圖），在被媒體問到是否有意再度參選時表示，會尊重黨的決定。（記者簡榮豐攝）

    在2014年新北市長選舉僅小輸現任市長朱立倫2萬餘票的前行政院長游錫堃（見圖），在被媒體問到是否有意再度參選時表示，會尊重黨的決定。（記者簡榮豐攝）

  • 民進黨立委羅致政則表示，目前離選舉還有2年多，可能的候選人也尚未表態，民調參考就好。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委羅致政則表示，目前離選舉還有2年多，可能的候選人也尚未表態，民調參考就好。（資料照，記者黃耀徵攝）

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