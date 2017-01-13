游錫堃將率團賀川普就職 自備禮物是這個...

2017-01-13 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump），將在本月20日就職，我方也組成跨黨派就職典禮代表團，前往美國表達祝賀之意，由前行政院長游錫堃擔任團長，預計16日啟程。稍早游錫堃也在臉書發文，他「自備」100份禮物，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉，網友大讚用心良苦。

游錫堃稍早在臉書粉絲專頁更新動態，內文寫到，他自備100份貼上「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA」、「台灣TAIWAN」為名的「雞年」郵票首日封，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉，讓大家瞭解台灣「國家正常化」的艱難。

游錫堃也說，這份禮物是「禮輕意重」，面值雖不高，「但誠意多、意義大！」他還提到，「郵票是國家的名片，是主權國家的象徵，世界各國發行郵票，均在票面上同時以本國文字及拉丁字母標註國名」，並以1955年為分水嶺，細述郵票的歷史。

他說，台灣郵票在這之前，曾以大清國郵政局、台灣民主國、大日本帝國郵政局、中華民國郵政等名義發行；在這之後，又有3個時期，分別是中華民國郵票、台灣，以及中華民國郵票。其中以「台灣TAIWAN」為名的只有539天，共有33套132枚郵票發行於外。他希望透過這份禮物，可以將台灣的藝術珍寶、美麗風光、英雄人物、珍稀動物，介紹給全世界，「告訴世人，台灣是一個主權獨立的國家」。