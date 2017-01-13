| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
仁愛鄉春陽部落民宅竄火 6旬男葬身火窟
 首頁 > 政治

游錫堃將率團賀川普就職 自備禮物是這個...

2017-01-13  16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump），將在本月20日就職，我方也組成跨黨派就職典禮代表團，前往美國表達祝賀之意，由前行政院長游錫堃擔任團長，預計16日啟程。稍早游錫堃也在臉書發文，他「自備」100份禮物，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉，網友大讚用心良苦。

游錫堃稍早在臉書粉絲專頁更新動態，內文寫到，他自備100份貼上「中華民國郵票REPUBLIC OF CHINA」、「台灣TAIWAN」為名的「雞年」郵票首日封，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉，讓大家瞭解台灣「國家正常化」的艱難。

游錫堃也說，這份禮物是「禮輕意重」，面值雖不高，「但誠意多、意義大！」他還提到，「郵票是國家的名片，是主權國家的象徵，世界各國發行郵票，均在票面上同時以本國文字及拉丁字母標註國名」，並以1955年為分水嶺，細述郵票的歷史。

他說，台灣郵票在這之前，曾以大清國郵政局、台灣民主國、大日本帝國郵政局、中華民國郵政等名義發行；在這之後，又有3個時期，分別是中華民國郵票、台灣，以及中華民國郵票。其中以「台灣TAIWAN」為名的只有539天，共有33套132枚郵票發行於外。他希望透過這份禮物，可以將台灣的藝術珍寶、美麗風光、英雄人物、珍稀動物，介紹給全世界，「告訴世人，台灣是一個主權獨立的國家」。

廣告
  • 前行政院長游錫堃將率團參加美國總統川普就職典禮，並準備台灣郵票當伴手禮。（記者簡榮豐攝）

    前行政院長游錫堃將率團參加美國總統川普就職典禮，並準備台灣郵票當伴手禮。（記者簡榮豐攝）

  • 美國總統就職台灣祝賀團，預計16日啟程。稍早游錫堃也在臉書發文，他「自備」100份禮物，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉。（圖擷取自游錫堃臉書）

    美國總統就職台灣祝賀團，預計16日啟程。稍早游錫堃也在臉書發文，他「自備」100份禮物，準備送給美國國會議員、智庫朋友，與台灣同鄉。（圖擷取自游錫堃臉書）

  • 游錫堃稍早在臉書粉絲專頁更新動態，他「自備」100份禮物準備送人。這份禮物是「禮輕意重」，面值雖不高，「但誠意多、意義大！」（圖擷取自游錫堃臉書）

    游錫堃稍早在臉書粉絲專頁更新動態，他「自備」100份禮物準備送人。這份禮物是「禮輕意重」，面值雖不高，「但誠意多、意義大！」（圖擷取自游錫堃臉書）

  • 針對游錫堃自備禮物一事，網友大讚用心良苦。（圖擷取自游錫堃臉書）

    針對游錫堃自備禮物一事，網友大讚用心良苦。（圖擷取自游錫堃臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 代表團 游錫堃 祝賀 禮物 郵票
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：游錫堃將率團賀川普就職 自備禮物是這個...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.