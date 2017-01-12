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蔡想想沒禮物恐發怒？ 小英一句話妙回

蔡英文與蔡想想。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-12  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中美洲四友邦，昨天參訪台商在尼加拉瓜投資的成衣廠，台商贈送牛仔領巾給蔡英文的導盲犬，愛貓蔡想想、蔡阿才則沒有禮物。

《蘋果日報》報導，蔡英文參訪台商在尼加拉瓜的成衣廠，台商贈送6條繡有名字的領巾，給蔡英文的3隻退役導盲犬，讓小英直呼很喜歡。媒體詢問蔡英文，想想和阿才沒禮物會不會生氣，蔡英文妙答：「她不太時髦，還好啦」。

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相關關鍵字： 尼加拉瓜 蔡英文 蔡英文出訪
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