蔡想想沒禮物恐發怒？ 小英一句話妙回

蔡英文與蔡想想。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-12 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪中美洲四友邦，昨天參訪台商在尼加拉瓜投資的成衣廠，台商贈送牛仔領巾給蔡英文的導盲犬，愛貓蔡想想、蔡阿才則沒有禮物。

《蘋果日報》報導，蔡英文參訪台商在尼加拉瓜的成衣廠，台商贈送6條繡有名字的領巾，給蔡英文的3隻退役導盲犬，讓小英直呼很喜歡。媒體詢問蔡英文，想想和阿才沒禮物會不會生氣，蔡英文妙答：「她不太時髦，還好啦」。