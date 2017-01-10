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台鐵前工務處長陳憲頂今遭監院彈劾 退休金照領

2017-01-10  17:43

〔記者林良昇／台北報導〕交通部台鐵局工務處前處長陳憲頂，任職期間涉嫌收受30萬元賄款，經法院一審判決違反貪汙治罪條例，監察院今彈劾陳憲頂，移送公務員懲戒委員會，但陳男早已退休，監委坦言，陳是在公懲法修法前收賄，彈劾並不影響陳的退休金領取。

監院指出，陳憲頂在擔任台鐵局工務處長期間，辦理台鐵局「舊山線復駛計畫」，工程期間因物價波動，工務處將原工程費合計追減490萬餘元，並由陳親自核定通過，但廠商為處理遭扣減工程款之事，請託牽線，交付50萬元給工務處養護總隊胡姓前隊長，胡拿取其中20萬元，其餘30萬元用於賄賂陳。

監委尹祚芊表示，陳憲頂辯稱，他以為部屬交付30萬元是在他退休前感謝照顧，但其說法與情理不符，胡姓前隊長也坦言有與陳說明清楚30萬元用途，陳說法並不可信，後雖因事情未成，陳退回30萬元，並於100年3月2日退休，但其作法仍有違公務員職責。

監委林雅鋒指出，此案經法院一審判決，認定陳憲頂違反貪汙治罪條例，目前仍在二審中尚未定讞，陳憲頂雖已退休，監院今仍通過彈劾案，讓公務員有所警惕。

不過，林雅鋒也坦言，就算陳憲頂已被彈劾，但他收賄時是在105年公務員懲戒法新法修正前，適用舊法，而公懲法舊法並無剝奪、減少退休金或罰款的規定，本次彈劾對陳憲頂的退休金無絲毫影響，象徵意義大於實質意義。

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  • 交通部台鐵局工務處前處長陳憲頂，任職期間涉嫌收受30萬元賄款，經法院一審判決違反貪汙治罪條例，監察院今彈劾陳憲頂，移送公務員懲戒委員會。（記者李欣芳攝）

    交通部台鐵局工務處前處長陳憲頂，任職期間涉嫌收受30萬元賄款，經法院一審判決違反貪汙治罪條例，監察院今彈劾陳憲頂，移送公務員懲戒委員會。（記者李欣芳攝）

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相關關鍵字： 公懲法 公懲法修正案 台鐵 彈劾 收賄 收賄弊案 新內閣人事 陳憲頂
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