傳政府將設彈性工時 政院極力否認

2017-01-10 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕為平息「一例一休」上路至今所衍生的爭議，今日有消息傳出，總統蔡英文、行政院長林全與資方溝通後，有意以「彈性工時」作為配套。但行政院發言人徐國勇否認，強調「完全沒有這方面規劃」。

《工商時報》報導，因一例一休所帶來的影響，工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻與英全會面時，表達了勞資雙方對修法的不滿，希望能夠有配套措施，或至少緩衝半年至一年，英全了解後也有意增訂彈性工時的條款。

但徐國勇接受媒體採訪時表示，外界的呼籲政府都有聽到，但彈性工時並不在他們的規劃當中，仍依照現行的勞基法版本為主。