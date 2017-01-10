青年儲帳只領2萬多？ 政院：補助1萬不能馬上拿

2017-01-10 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕為鼓勵畢業的高中生選擇先工作增加經驗及收入，政府日前推出「教育部青年教育與就業儲蓄帳戶」，但類型卻多是夜班、輪班等月薪只有2萬多的工作。行政院對此回應，有最低工資加上政府補助的1萬，最低也有3萬，只是那1萬塊不能馬上拿走。

《蘋果》報導，政府日前針對畢業的高中生推出「教育部青年教育與就業儲蓄帳戶」，只要到政府媒合的企業工作，就有企業薪水及每月多補助1萬元，卻傳出政府規劃提供的工作都是夜班、輪班，許多工作只有2萬1009元的基本工資，且有1200多個職缺薪水不到2萬5，恐怕很難吸引到年輕人。

行政院發言人徐國勇解釋，有最低工資加上政府補助，最低也可拿到3萬，高中職畢業生也更有競爭力，只是這1萬塊不能馬上拿走。