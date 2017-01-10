郝龍斌提「郝吳柱（好無助）」 網友笑：這團名棒

2017-01-10 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義與現任國民黨主席洪秀柱紛紛表態參選下一任國民黨主席，有網友則為此下了「郝吳柱」（好無助）字眼諷刺；郝龍斌則在臉書表示，真正「好無助」的是我們台灣人民。

郝龍斌今天上午在臉書上提及被人封「郝吳柱」封號，引起網友討論；有網友笑說，「要進軍演藝圈嗎？這團名棒！」「看來又要高速變成流行術語了」，還有網友酸說，「不如想想自己為什麼沒選上..」。

郝龍斌感嘆，自民進黨執政後，觀光客變少了、訂單消失了，「我們好擔心是不是又要重演民進黨上次執政時鎖國、經濟被孤立的無助狀況？」他說，蔡英文告訴我們不能再過於傾中了，所以要發展新南向政策，又告訴我們中客不來沒關係，我們還有日本韓國的觀光客，「但結果呢？新南向的商機在哪裡？觀光區從萬人空巷，變成萬巷空人，政府有在意嗎？」