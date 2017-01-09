吳敦義提蔣經國哽咽 洪秀柱吃經國餛飩湯
2017-01-09 22:36
國民黨主席洪秀柱今晚到花蓮不僅參與地方盛事，還走訪經國私房店家品嚐在地美食，被黨內人士直指除爭取黃復興選票意味濃厚，更在比「經國牌」的正統性。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］前副總統吳敦義今早正式宣布角逐國民黨主席，提及當年受故總統蔣經國提攜，黨主席洪秀柱今晚南下花蓮參加黃復興大老縣議員謝國榮舉辦的圍爐送暖活動，行前也特地走訪當年蔣經國必嚐的餛飩湯店家，並向老闆娘承諾「將做民眾有益的事」，期許跟隨蔣經國秉持「為政者的本分！」
有軍系加持的郝龍斌，與打出「經國牌」的吳敦義，近日陸續宣布參選黨魁，洪秀柱今晚到花蓮不僅參與地方盛事，還造訪蔣經國私房店家品嚐在地美食，被黨內人士直指除爭取黃復興選票意味濃厚，更在比「經國牌」的正統性。
洪在吃餛飩湯時提及「將做民眾有益的事」，除要團結國民黨，更要傾聽民間需求及關心民生經濟；隨後也在臉書發文，一口口品嚐這碗蔣經國每次到訪必定要嚐的好味道，一邊看著牆上的老照片，「他老人家親切、隨和、平易近人的精神從未遠去，仍在不斷提醒我們，什麼才是為政者的本分！」強調「這才是我們從政的唯一目的！」
「我肩膀雖然不寬，但挺得住！」洪秀柱也在圍爐會場致詞時表示，社會需要大家互相幫助，才會有溫暖，國民黨百年來一直都在逆境中成長；花蓮縣長傅崐萁夫婦也陪洪逐桌敬酒，讚許洪雖身體纖細，卻在國民黨敗選時挺身而出，撐住了黨的半片天「彷彿看見俠女身影」，獲得全場熱烈掌聲。
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