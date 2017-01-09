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出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣

遠足文化9日舉行《核彈！間諜？CIA:張憲義訪問紀錄》新書發表會，由中研院近代史副研究員陳儀深（圖）主持，於會中報告赴美訪問過程及發現。（記者黃耀徵攝）

2017-01-09  13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開塵封30年的台灣核武發展歷史。張憲義今在越洋連線訪問中透露，當年離台赴美，擔心的是核武研發成果被政治野心人士利用，而危害台灣安全，「絕對不是要出賣台灣」。民進黨立委羅致政今出席發表會時則說，這本書提供各界一個拼湊歷史真相的機會，但他仍認為，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，他出逃對台灣這塊土地和人民而言「的確是背叛」。

張憲義於1988年在美國中情局CIA安排下「叛國」出逃美國，美國在確認台灣發展核武進度後，大動作介入並破壞台灣核武研發計畫。張憲義接受中研院近代史研究所副研究員陳儀深訪談後出版專書「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，該書今天早上10點舉行發表會，張憲義並以越洋視訊連線方式，接受媒體提問。

張憲義感性地說，他接受訪談並不是為了金錢，也不是為了平反，而是因為前聯合報記者王景弘為追蹤此事鍥而不捨，他要還這筆欠了快30年的債。張憲義說起個人在1967年到1988年之間，參與台灣核武研發的過程。並講述最初核武研發，單線指揮領導是「前總統蔣介石—前總統蔣經國—將軍唐君鉑—核研所所長錢積彭」，錢積彭退休離世後，在國防部策劃下，成立另一單線指揮領導「前總統蔣經國—前參謀總長郝伯村—將軍葉昌桐—核研所所長劉光霽」，美國政府也得知郝伯村已進入核武研發的決策核心。

張憲義的出逃決定包含個人因素，但他強調，他非但不是要出賣台灣，而是因他擔心核武研發成果被政治野心人士利用，危害台灣安全與社會安全穩定，他秉持著這樣的理念與美國合作、離開台灣。所謂政治野心人士是誰？他回答表示包括軍事強人、當時甫成立的民進黨、或也可能是國民黨或任何其他人。他說，郝伯村指責他叛國也無所謂，但他自始至終都沒有背叛蔣經國「擁有核武能力但不製造」的核武政策，他背叛的是「郝伯村的企圖心」。

羅致政出席發表會致詞時說，這本書提供了一個拼湊歷史真相的機會，但對這塊土地和人民而言，「他的確背叛了」，無論是針對郝伯村或是個人因素，都不能合理化這件事情。而張憲義的辭退書中提到民進黨，羅致政說民進黨1986年才成立，誰想得到今天的情景？諸多理由現在看起來「只是事後合理化的藉口」。羅致政強調，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，現在有太多背負國家機密的人，也用各種理由合理化自己到對岸的所作所為，他會用較嚴厲的角度看待這件事情，因為對國家忠誠是最基本的要求。

曾出版「核彈MIT：一個尚未結束的故事」一書的核工博士賀立維則研判，張憲義應是得到CIA默許才接受採訪，書中內容也不可能逾越CIA「紅線」，而既然這件事已經公開在檯面上，台灣如何看待這段歷史？將對台灣現狀造成何種影響？對國軍心理影響又為何？是他現階段關心的事情。前原能會主委歐陽敏盛、賀立維、國安會前副秘書長張旭成與前環保署署長張國龍均出席今日活動。

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  • 前中科院核研所副所長張憲義餘新書發表會以越洋視訊方式公開心路歷程。（記者呂伊萱攝）

    前中科院核研所副所長張憲義餘新書發表會以越洋視訊方式公開心路歷程。（記者呂伊萱攝）

  • 出逃美國的前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開台灣核武發展史。（記者呂伊萱攝）

    出逃美國的前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開台灣核武發展史。（記者呂伊萱攝）

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標題：出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣


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