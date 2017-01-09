出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣

遠足文化9日舉行《核彈！間諜？CIA:張憲義訪問紀錄》新書發表會，由中研院近代史副研究員陳儀深（圖）主持，於會中報告赴美訪問過程及發現。（記者黃耀徵攝）

2017-01-09 13:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開塵封30年的台灣核武發展歷史。張憲義今在越洋連線訪問中透露，當年離台赴美，擔心的是核武研發成果被政治野心人士利用，而危害台灣安全，「絕對不是要出賣台灣」。民進黨立委羅致政今出席發表會時則說，這本書提供各界一個拼湊歷史真相的機會，但他仍認為，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，他出逃對台灣這塊土地和人民而言「的確是背叛」。

張憲義於1988年在美國中情局CIA安排下「叛國」出逃美國，美國在確認台灣發展核武進度後，大動作介入並破壞台灣核武研發計畫。張憲義接受中研院近代史研究所副研究員陳儀深訪談後出版專書「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，該書今天早上10點舉行發表會，張憲義並以越洋視訊連線方式，接受媒體提問。

張憲義感性地說，他接受訪談並不是為了金錢，也不是為了平反，而是因為前聯合報記者王景弘為追蹤此事鍥而不捨，他要還這筆欠了快30年的債。張憲義說起個人在1967年到1988年之間，參與台灣核武研發的過程。並講述最初核武研發，單線指揮領導是「前總統蔣介石—前總統蔣經國—將軍唐君鉑—核研所所長錢積彭」，錢積彭退休離世後，在國防部策劃下，成立另一單線指揮領導「前總統蔣經國—前參謀總長郝伯村—將軍葉昌桐—核研所所長劉光霽」，美國政府也得知郝伯村已進入核武研發的決策核心。

張憲義的出逃決定包含個人因素，但他強調，他非但不是要出賣台灣，而是因他擔心核武研發成果被政治野心人士利用，危害台灣安全與社會安全穩定，他秉持著這樣的理念與美國合作、離開台灣。所謂政治野心人士是誰？他回答表示包括軍事強人、當時甫成立的民進黨、或也可能是國民黨或任何其他人。他說，郝伯村指責他叛國也無所謂，但他自始至終都沒有背叛蔣經國「擁有核武能力但不製造」的核武政策，他背叛的是「郝伯村的企圖心」。

羅致政出席發表會致詞時說，這本書提供了一個拼湊歷史真相的機會，但對這塊土地和人民而言，「他的確背叛了」，無論是針對郝伯村或是個人因素，都不能合理化這件事情。而張憲義的辭退書中提到民進黨，羅致政說民進黨1986年才成立，誰想得到今天的情景？諸多理由現在看起來「只是事後合理化的藉口」。羅致政強調，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，現在有太多背負國家機密的人，也用各種理由合理化自己到對岸的所作所為，他會用較嚴厲的角度看待這件事情，因為對國家忠誠是最基本的要求。

曾出版「核彈MIT：一個尚未結束的故事」一書的核工博士賀立維則研判，張憲義應是得到CIA默許才接受採訪，書中內容也不可能逾越CIA「紅線」，而既然這件事已經公開在檯面上，台灣如何看待這段歷史？將對台灣現狀造成何種影響？對國軍心理影響又為何？是他現階段關心的事情。前原能會主委歐陽敏盛、賀立維、國安會前副秘書長張旭成與前環保署署長張國龍均出席今日活動。