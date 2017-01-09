出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣
遠足文化9日舉行《核彈！間諜？CIA:張憲義訪問紀錄》新書發表會，由中研院近代史副研究員陳儀深（圖）主持，於會中報告赴美訪問過程及發現。（記者黃耀徵攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物前中科院核研所副所長張憲義，近日出版專書，揭開塵封30年的台灣核武發展歷史。張憲義今在越洋連線訪問中透露，當年離台赴美，擔心的是核武研發成果被政治野心人士利用，而危害台灣安全，「絕對不是要出賣台灣」。民進黨立委羅致政今出席發表會時則說，這本書提供各界一個拼湊歷史真相的機會，但他仍認為，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，他出逃對台灣這塊土地和人民而言「的確是背叛」。
張憲義於1988年在美國中情局CIA安排下「叛國」出逃美國，美國在確認台灣發展核武進度後，大動作介入並破壞台灣核武研發計畫。張憲義接受中研院近代史研究所副研究員陳儀深訪談後出版專書「核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄」，該書今天早上10點舉行發表會，張憲義並以越洋視訊連線方式，接受媒體提問。
張憲義感性地說，他接受訪談並不是為了金錢，也不是為了平反，而是因為前聯合報記者王景弘為追蹤此事鍥而不捨，他要還這筆欠了快30年的債。張憲義說起個人在1967年到1988年之間，參與台灣核武研發的過程。並講述最初核武研發，單線指揮領導是「前總統蔣介石—前總統蔣經國—將軍唐君鉑—核研所所長錢積彭」，錢積彭退休離世後，在國防部策劃下，成立另一單線指揮領導「前總統蔣經國—前參謀總長郝伯村—將軍葉昌桐—核研所所長劉光霽」，美國政府也得知郝伯村已進入核武研發的決策核心。
張憲義的出逃決定包含個人因素，但他強調，他非但不是要出賣台灣，而是因他擔心核武研發成果被政治野心人士利用，危害台灣安全與社會安全穩定，他秉持著這樣的理念與美國合作、離開台灣。所謂政治野心人士是誰？他回答表示包括軍事強人、當時甫成立的民進黨、或也可能是國民黨或任何其他人。他說，郝伯村指責他叛國也無所謂，但他自始至終都沒有背叛蔣經國「擁有核武能力但不製造」的核武政策，他背叛的是「郝伯村的企圖心」。
羅致政出席發表會致詞時說，這本書提供了一個拼湊歷史真相的機會，但對這塊土地和人民而言，「他的確背叛了」，無論是針對郝伯村或是個人因素，都不能合理化這件事情。而張憲義的辭退書中提到民進黨，羅致政說民進黨1986年才成立，誰想得到今天的情景？諸多理由現在看起來「只是事後合理化的藉口」。羅致政強調，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，現在有太多背負國家機密的人，也用各種理由合理化自己到對岸的所作所為，他會用較嚴厲的角度看待這件事情，因為對國家忠誠是最基本的要求。
曾出版「核彈MIT：一個尚未結束的故事」一書的核工博士賀立維則研判，張憲義應是得到CIA默許才接受採訪，書中內容也不可能逾越CIA「紅線」，而既然這件事已經公開在檯面上，台灣如何看待這段歷史？將對台灣現狀造成何種影響？對國軍心理影響又為何？是他現階段關心的事情。前原能會主委歐陽敏盛、賀立維、國安會前副秘書長張旭成與前環保署署長張國龍均出席今日活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光...
- 黃國昌助理臉書酸人 網友：肯定是罵馮光遠
- 吳敦義超高人氣 逾6成藍委出席相挺
- 黨主席競爭激烈 洪秀柱：我一點也沒感覺！
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- 泯滅人性！5條狗被下毒 口吐白沫慘死
- 自傳造假被退貨 海倫清桃：沒說是真實故事
- 希拉蕊好友受訪 預期她不再參加公職選舉
- 整合資源 台中移工、東協服務中心揭牌
- 糗翻！艾瑪史東為《樂》導演獻抱抱 結果竟...
- 日鐵道迷愛「藍皮列車」 南迴線搭了9次
- 王者對決 喬帥強壓穆雷
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 黃之鋒等險遭黑衣人揮拳》警署：疑有列管幫派份子介入
- 青埔非「鬼城」 鄭文燦：下階段發展重心
- （圖多）艾瑪史東 萊恩葛斯林金球後台玩HIGH 合照萌翻
- 《金球紅毯》娜塔莉波曼2度挺肚走紅毯！能否加持再奪影后？
- 聯電去年營收1478.7億元 年增2.1％
- 逆境勤學向上 兄弟先後獲普仁獎
- 隧道三寶亂切車道 卡車神飄移閃避
- 公牛屠龍刀 巴特勒正式接掌
- 台中警車失控 撞上對向公車與轎車
- 教心智障礙者法治觀念 高大社團獲獎
- 羅冠聰在台險遭蛋襲 回港又被毆傷
- 《金球紅毯》就是不刮毛！女星勇秀毛茸茸腋下
- 自由談》不容暴力綁架台灣
- 中國無極限 微整型密醫培訓5天就開工
- 浩鼎案偵結 前中研院長翁啟惠被依貪污罪起訴
- 台北》卡位停汽車 「機車鎖溝蓋」無法罰
- 中國惡官強拆民房 副縣長親自帶隊上陣
- 絕殺失手 簡偉儒30分白搭
- 張孝全甩王子樣 跟女神舒淇古裝搞笑
- 歐膩全智賢 《藍色海洋》穿Fendi怪表情多
- 不忍長輩吃隔夜菜 台南新市推老人共餐
- 一例一休後試務費增3千萬？教育部稱將了解
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- 日職》大谷玩《實況野球》 看到評價反省自己
- 議員掌廚 200餘長者有呷擱有抓
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 川普長子力挺 槍枝消音器禁令可望放寬
- 吳岱穎／病識
- 台語歌王歐巴上身 轉型花美男
標題：出面揭露心路歷程 張憲義：絕非出賣台灣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email